6 gündür aranıyordu Müge Anlı izleyicisinin ihbarıyla bulundu! | Video

6 gündür aranıyordu Müge Anlı izleyicisinin ihbarıyla bulundu! 46 yaşında şizofreni hastası İzzet Döndü'nün ailesi, Müge Anlı ve ekibinden yardım istemişti. Canlı yayında gözyaşı döken aileye güzel haber Bursa polisinden geldi. Bursa'nın İznik ilçesinde bir antika dükkanına giren kişiyi Müge Anlı ile Tatlı Sert'te aranan kayıp kişiye benzeten iş yeri sahibi, İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri İzzet Döndü'yü serçe parmağından teşhis etti.