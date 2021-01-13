Begüm Kütük'ün acı kaybı! Yakın arkadaşı koronavirüse yenik düştü

Önceki gün Bebek'te görüntülenen oyuncu Begüm Kütük, samimi açıklamalarda bulundu. Kütük, "Arkadaşlar malum hepimiz evdeyiz, artık akıl sağlığımız iyice gitmeye başladı. İlk pandemi böyle geçmemişti, ancak bu sefer çok zor geçiyor" dedi.
COVID-19'dan bir arkadaşını kaybettiğini de sözlerine ekleyen ünlü oyuncu, acısını şöyle dile getirdi:
"Çok yakın arkadaşımı bu hastalık yüzünden kaybettim. Benim için çok zor bir süreç oldu. Sosyal medyada arkadaşımın hesabını görüyorum, numarası kayıtlı ve bazen mesaj atmak istiyorum. O yüzden hepimiz dikkat etmeliyiz. Annemi bile zor görüyorum."