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'ün acı kaybı! Yakın arkadaşı koronavirüse yenik düştü

Ünlü oyuncu , önceki gün Bebek’te objektiflere takıldı. Tek başına yürüyüş yaptığı görülen Begüm Kütük, ayaküstü muhabirlerle sohbet etmeyi de ihmal etmedi. hakkında konuşan Kütük, "Çok yakın arkadaşımı bu hastalık yüzünden kaybettim" diyerek acısını dile getirdi.

Giriş Tarihi: 13.1.2021 09:53 Son Güncelleme: 13.1.2021 10:01 ABONE OL
Begüm Kütük'ün acı kaybı! Yakın arkadaşı koronavirüse yenik düştü

Önceki gün Bebek'te görüntülenen oyuncu Begüm Kütük, samimi açıklamalarda bulundu. Kütük, "Arkadaşlar malum hepimiz evdeyiz, artık akıl sağlığımız iyice gitmeye başladı. İlk pandemi böyle geçmemişti, ancak bu sefer çok zor geçiyor" dedi.

COVID-19'dan bir arkadaşını kaybettiğini de sözlerine ekleyen ünlü oyuncu, acısını şöyle dile getirdi:

"Çok yakın arkadaşımı bu hastalık yüzünden kaybettim. Benim için çok zor bir süreç oldu. Sosyal medyada arkadaşımın hesabını görüyorum, numarası kayıtlı ve bazen mesaj atmak istiyorum. O yüzden hepimiz dikkat etmeliyiz. Annemi bile zor görüyorum."

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Begüm Kütük'ün acı kaybı! Yakın arkadaşı koronavirüse yenik düştü
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