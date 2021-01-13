Demet Özdemir-Oğuzhan Koç ilişkisine yakın dostları İbrahim Büyükak'tan ilk yorum!

Baba olmak için gün sayan oyuncu İbrahim Büyüak ile eşi Nurdan Beşen, önceki akşam Bebek'teki bir otelden çıkarken görüntülendi. 37 yaşındaki Büyükak, gazetecilere yeni dizisi için çalıştıklarını söyledi.
"ALLAH MUTLU ETSİN"
İbrahim Büyükak, "Yakın arkadaşınız Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir için neler söylemek istersiniz?" sorusuna yanıt verdi. Habertürk'ün haberine göre ünlü oyuncu, aşk yaşadıklarını duyuran çift ile ilgili, "Bunları onlara sorarsınız. Allah herkesi mutlu mesut etsin" ifadelerini kullandı.
DEDİKODULAR DOĞRU ÇIKTI
Şarkıcı Oğuzhan Koç ile oyuncu Demet Özdemir'in hakkındaki aşk dedikoduları doğru çıkmıştı. Koç, Instagram hesabından yaptığı açıklamayla Demet Özdemir ile yeni bir ilişkiye yelken açtığını duyurmuştu.
"YENİ YILIN AŞK BOMBASI"
Geçtiğimiz hafta Çeşme'de gözlerden uzak tatil yapan çiftten Özdemir, aşk sorularına, "Evet, fotoğraflarımızın çekildiği doğru. Yeni yılın aşk bombası dersiniz artık" demişti.
"İHANET" İDDİALARI
Özdemir, 2017'de Oğuzhan Koç'un programına katılmıştı. Ünlü oyuncu, Oğuzhan Koç'u 4 Eylül 2019'da verdiği konsere de yalnız bırakmamıştı. Konsere o dönem Koç'un sevgilisi Yağmur Tanrısevsin de katılmıştı. Konserden 3 ay sonra ikili ayrılık kararı almıştı.
Yağmur Tanrısevsin ile Ekim 2019'da ayrılan Koç'un, bir ay sonra Emirgan'da Demet Özdemir ile görüntülenmesi ihanet iddialarını da beraberinde getirmişti.
Aynı mekandan çıkan ikiliden Demet Özdemir, kısa bir süre sonra yolda taksiden inip, Koç'un aracına binmişti. İkili, beraber şarkıcının Beykoz'daki evine giriş yapmıştı.
YAKIN ARKADAŞINI SİLMİŞTİ
Bu gelişmeler üzerine Yağmur Tanrısevsin, sıkı dostu olan Demet Özdemir'i sosyal medyada takipten çıkmıştı.