Demet Özdemir-Oğuzhan Koç ilişkisine yakın dostları İbrahim Büyükak'tan ilk yorum!

"ALLAH MUTLU ETSİN"

İbrahim Büyükak, "Yakın arkadaşınız Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir için neler söylemek istersiniz?" sorusuna yanıt verdi. Habertürk'ün haberine göre ünlü oyuncu, aşk yaşadıklarını duyuran çift ile ilgili, "Bunları onlara sorarsınız. Allah herkesi mutlu mesut etsin" ifadelerini kullandı.