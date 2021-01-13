Ekranların en iddialı yeni ikilisi

Başrollerini Burak Deniz ve Alina Boz'un paylaştığı 'Maraşlı', atv ekranlarında izleyiciyle buluştu. Dizide 'Maraşlı' ve 'Mahur' karakterlerini canlandıran başarılı oyuncular Burak Deniz ve Alina Boz izleyenlerin gönlünü fethetti. Burak Deniz'in eski asker 'Maraşlı'yı, Alina Boz'un ise yurt dışında eğitim gördükten sonra ülkesine dönen başarılı fotoğraf sanatçısı 'Mahur'u canlandırdığı dizide ikili arasındaki uyum ve başlarına gelen olaylar sosyal medyayı salladı. Özellikle aksiyon sahneleri izleyiciler tarafından soluksuz izlendi ve tam not aldı. 'Maraşlı'; çarpıcı hikayesi, sıra dışı tarzı, sürükleyici temposu ve görkemli kadrosuyla her hafta pazartesi akşamı atv ekranlarında izleyenlere soluksuz anlar yaşatacak.