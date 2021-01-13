İsmail Hacıoğlu ile Merve Çağıran aşkı doludizgin! Sarmaş dolaş pozları sosyal medyayı salladı

4 yıllık evliliğini geçtiğimiz aylarda sonlandıran oyuncu İsmail Hacıoğlu, meslektaşı Merve Çağıran'la yeni bir aşka yelken açmıştı. İkilinin aşk pozları magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.
"Çocuk" dizisinin setinde tanışıp İsmail Hacıoğlu ile aşk yaşamaya başlayan Merve Çağıran, yuva yıkan kadın eleştirileri ile karşı karşıya kalmıştı.
Konuyla ilgili o dönem açıklama yapan Merve Çağıran, "Birliktelik iyi, süper gidiyor. Olabilir, hiçbir şey beni rahatsız etmez. Yuva yıktığım falan yok" demişti.