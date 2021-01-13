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ile aşkı doludizgin! Sarmaş dolaş pozları sosyal medyayı salladı

ile 2016 yılında hayatını birleştiren ünlü oyuncu , geçtiğimiz aylarda eşinden boşanmıştı. Boşandıktan günler sonra rol arkadaşı 'la yeni bir aşk yelken açan Hacıoğlu, ihanet iddialarıyla gündeme damga vurmuştu. Eleştirileri kulak arkası eden İsmail Hacıoğlu ile Merve Çağıran, aşklarını doludizgin yaşamaya devam ediyor. Çift, son olarak sarmaş dolaş hallerini sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Giriş Tarihi: 13.1.2021 10:40 Son Güncelleme: 13.1.2021 10:49 ABONE OL
İsmail Hacıoğlu ile Merve Çağıran aşkı doludizgin! Sarmaş dolaş pozları sosyal medyayı salladı

4 yıllık evliliğini geçtiğimiz aylarda sonlandıran oyuncu İsmail Hacıoğlu, meslektaşı Merve Çağıran'la yeni bir aşka yelken açmıştı. İkilinin aşk pozları magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

"Çocuk" dizisinin setinde tanışıp İsmail Hacıoğlu ile aşk yaşamaya başlayan Merve Çağıran, yuva yıkan kadın eleştirileri ile karşı karşıya kalmıştı.

Konuyla ilgili o dönem açıklama yapan Merve Çağıran, "Birliktelik iyi, süper gidiyor. Olabilir, hiçbir şey beni rahatsız etmez. Yuva yıktığım falan yok" demişti.

AŞIKLARDAN YENİ FOTOĞRAF

Birlikteliklerini geçtiğimiz haftalarda ilan eden çiftten Hacıoğlu, sevgilisi ile arabada uyurken birlikte çekilen yeni karesini sosyal medya hesabından yayınladı.

Çiftin sarmaş dolaş paylaştığı kare sosyal medyada ilgiyle karşılandı.

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İsmail Hacıoğlu ile Merve Çağıran aşkı doludizgin! Sarmaş dolaş pozları sosyal medyayı salladı
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