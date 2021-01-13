Kenan Doğulu tek başına alışverişte

Kenan Doğulu, Beşiktaş'ta bir AVM'de görüntülendi. Tek başına alışverişe çıkan başarılı popçu, aracını vale noktasında bırakıp koşar adım mağazaya girdi. Muhabirleri gören Kenan Doğulu, "Hepinize kolay gelsin arkadaşlar. İyi seneler ve iyi çalışmalar diliyorum hepinize." diyerek gelecek soruları önledi ve hızlıca uzaklaştı. Ayrıca Kenan Doğulu, kendi adının baş harfini taşıyan 'K' logolu maskesiyle objektiflere poz vermeyi ihmal etmedi.

Öte yandan boşanmanın eşiğinden dönen ve birlikte geçirdikleri pandemi sürecinde evliliklerindeki sorunları aşmayı başaran Beren Saat ile Kenan Doğulu, şimdi ikinci baharlarını yaşıyorlar. Aralarındaki buzları erittikten sonra daha fazla objektif karşısına geçmeye başlayan Beren Saat ile Kenan Doğulu şimdilerde birbirlerine mesafeli kaldıkları dönemin acısını çıkartıyor.

Yeni yıla aşk dolu bir paylaşım ile giren Kenan Doğulu ile Beren Saat adeta düşman çatlatmıştı.

Kenan Doğulu eşini öptüğü paylaşıma "Yeni yılda sarılın, sevin, dinleyin birbirinizi" notunu düşmüştü. İşte Kenan Doğulu ile Beren Saat'ten dudak dudağa olduğu o poz...