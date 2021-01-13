Yakışıklı oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun özel hayatında sürpriz bir gelişme yaşandı. Kaygılaroğlu, yanındaki kişiyle samimi bir pozunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Uraz Kaygılaroğlu'nun fotoğrafını paylaştığı kişinin menajer Önem Günal'ın ekibinde yer alan basın danışmanı ve oyuncu menajeri Gamze Okutucu olduğu ortaya çıktı. İkilinin bir süredir aşk yaşadığı öğrenildi.

Melis İşiten'in, yeni aşkıyla fotoğrafını paylaşan eski eşi Uraz Kaygılaroğlu'na aynı gün manidar bir göndermede bulunduğu iddia edildi. İşiten; 'Bugün hissettiklerini unutma. Unutma sana hissettirilenleri.' mesajını yayınlayınca kafalar karıştı.

YENİ AŞKINI İLAN ETTİ

Ancak bu ima sonrası Melis İşiten'den flaş bir açıklama geldi. İşiten, sosyal medya hesabından "Evliyken ve boşandıktan sonra ilişkimle ilgili çok şey yazıldı, çizildi.O zamanlar kirlenmemesi adına çok bir şey söylemedim. Şimdi ben ne desem çoktan bitmiş bir hikayeye adıyorsunuz oysa ben yeni sayfam kirlenmesin diye bu sefer sizden saklıyorum hikayemi." ifadelerini kullandı.

Melis İşiten'in bu sözleri 'yeni aşk' olarak yorumlandı. Güzel oyuncunun Uraz Kaygılaroğlu'nun aşkının ortaya çıkmasından sonra yaptığı paylaşım ise oldukça manidar bulundu.