Pınar Altuğ'ın kızı Su anne-babasının izinde! Pınar Altuğ: Kızım alaylı değil okullu olacak...

Geçtiğimiz haftalarda taktığı dudaklı maskesi ile adından söz ettiren Pınar Altuğ önceki gün Bebek'te yürüyüş yaparken görüntülendi.

Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i olarak hafızalara kazınan eski manken ve oyuncu Pınar Altuğ, gazetecilerle ayaküstü sohbet etti.

Her zamanki gibi şık görüntüsüyle dikkatleri üzerine çeken Pınar Altuğ'un kolunda taşığı 90 bin TL'lik Rolex saati ise 'ben buradayım' dedi.

Mekanlar kapalı olduğu için deniz kenarına oturan Pınar Altuğ'un sosyal mesafe kurallarını ihlal etmesi dikkatlerden kaçmadı.

Gazetecilerin kızı Su'yla ilgili sorularına yanıt veren Pınar Altuğ "Kızımla biliyorsunuz bir reklam filminde oynadık. Çocukluğundan beri setlerde büyüdü. Oyuncu olmak için hevesli ama benim gibi alaylı olmayacak, bu işin okulunu okuyacak" dedi.

Altuğ, kendisine yöneltilen 'Siz sette alaylı-okullu ayrımı yaşadınız mı?' sorusunu da 'Ben elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum, çok şanslıydım ki Tamer Karadağlı gibi bir partnerle senelerce çalıştım bana hiç üstten bakmadı. Hep destek oldu hep yanımda oldu, hep bana yardım etti, keza Zeyno ve Volkan da öyle. Ben çok özel bir yerdeydim. Tabii ki okullu olmak isterdim neden istemeyeyim? Daha iyisini yapabilmek daha çok şey bilmek kim istemez?' sözleriyle cevapladı.

Öte yandan Pınar Altuğ aşı hususunda da fikrini "Bir an önce bu virüsten kurtulmak istiyoruz. Gönüllü aşı için nasıl başvuru yapılıyor bilmiyorum ama sonuçta hepimiz aşı olacağız." sözleriyle dile getirdi.