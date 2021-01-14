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'nın 3. bölümünde aksiyon bir an olsun durmuyor! Sürpriz gelişmeler şaşkına çevirecek

Atv ekranlarında yayınlanan ve kısa sürede fenomen haline gelen dizisinin yeni bölümü için nefesler tutuldu. Akıncı'nın 3. bölümünde neler olacağı merak konusu oldu. Başrollerini (Akıncı) ve ()'nin paylaştığı dizinin yarın akşam ekrana gelecek olan yeni bölümünde sürpriz gelişmeler yaşanacak.

Giriş Tarihi: 14.1.2021 15:55 ABONE OL
Akıncı'nın 3. bölümünde aksiyon bir an olsun durmuyor! Sürpriz gelişmeler şaşkına çevirecek

Akıncı'nın müdahalesi ile Lukas etkisiz hale gelmiştir. Cevdet, Lukas'ın köşesine çekilmesini fırsat bilerek bir silah kaçakçılığına aracılık etmek ister.

Orhan'ın radarına takılan bu yasa dışı ticarete Akıncı da dahil olur. Ancak Orhan ve Akıncı'nın karşılaştıkları manzara silah kaçakçılığından fazlasıdır.

Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şubesi, Cevdet'in usulsüz işlerini takibe alır.

Kemal, Cevdet hakkında arama ve yakalama kararı çıkarken bunun erken bir hamle olduğunu düşünmektedir.

Nergis, kendisinin kaçırılma emrinin kimin verdiğini araştırırken karşısına sürpriz bir isim çıkar.

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Akıncı'nın 3. bölümünde aksiyon bir an olsun durmuyor! Sürpriz gelişmeler şaşkına çevirecek
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