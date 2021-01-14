Ceyda Düvenci takipçileriyle dertleşti! 'Üç gün odama kapandım, ağladım...'

'3 GÜN ODAMA KAPANDIM, AĞLADIM...'

Yazacak o kadar çok şey var ki... sizlere anlatmak istediğim çoook şey birikti aslında... ve 2 gündür nasıl paylaşsam bilemedim bir türlü... 2021 bambaşka başladı benim için. Gerçekten yepyeni bir ben oldum.