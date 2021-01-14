Fahriye Evcen'in makyajsız pozları mest etti! Fahriye Evcen kış stiliyle hayranlarından beğeni topladı...

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu Fahriye Evcen hayranları tarafından özlendi. Karan'ın doğumundan sonra ekranlara ara veren güzel oyuncu, sevenleriyle özlemini sosyal medya yoluyla gideriyor.

Her paylaşımıyla olay yaratan Fahriye Evcen, yeni pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu.

KIŞ STİLİYLE TAM NOT ALDI

Evcen, 'İstanbul' notuyla çekildiği makyajsız karelerini Instagram'dan yayınladı. Kış stiliyle hayranlarından tam not alan oyuncu, doğal güzelliğiyle de bir kez daha dillere dolandı.

Kazağı, paltosu, çizmeleri ve pantolonu arasındaki renk uyumuyla gözleri kamaştıran Fahriye Evcen paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Evcen'in 'İstanbul' notunu düştüğü paylaşıma sosyal medya kullanıcıları 'Seni çok seviyorum, yeni projeni bekliyoruz', 'Bu ne güzellik' ve 'Nasıl bu kadar güzel?', 'Türkiye'nin güzellik ortalamasını sırtlıyor' gibi yorumlarda bulundu.