Gamze Okutucu'ya gönlünü kaptırdığı konuşulan Uraz Kaygılaroğlu haberleri ti'ye aldı!

Ancak bu ima sonrası Melis İşiten'den flaş bir açıklama gelmişti İşiten, sosyal medya hesabından "Evliyken ve boşandıktan sonra ilişkimle ilgili çok şey yazıldı, çizildi.O zamanlar kirlenmemesi adına çok bir şey söylemedim. Şimdi ben ne desem çoktan bitmiş bir hikayeye adıyorsunuz oysa ben yeni sayfam kirlenmesin diye bu sefer sizden saklıyorum hikayemi." sözlerini paylaşmıştı.