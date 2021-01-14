Gamze Okutucu'ya gönlünü kaptırdığı konuşulan Uraz Kaygılaroğlu haberleri ti'ye aldı!

Sefirin Kızı dizisinde Gediz karakterine hayat veren yakışıklı oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, meslektaşı Melis İşiten'le 5 yıllık evliliğini 2019'da sonlandırmıştı. Boşandıktan sonra pek çok güzelle adı anılan Uraz Kaygılaroğlu'nun, son olarak menajer Gamze Okutucu ile yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişti.
Ünlü oyuncunun Gamze Okutucu'yla sarmaş dolaş yaptığı paylaşım, yeni aşk iddialarını güçlendirmişti.
Ancak Uraz Kaygılaroğlu, paylaştığı yeni fotoğrafla Gamze Okutucu ile aşk haberlerini ti'ye aldı. Kaygılaroğlu, Gamze Okutucu ile verdiği pozu dostlarıyla da vererek hayranlarını güldürdü.
Öte yandan Melis İşiten'in, yeni aşkıyla fotoğrafını paylaşan eski eşi Uraz Kaygılaroğlu'na aynı gün manidar bir göndermede bulunmuştu. İşiten; 'Bugün hissettiklerini unutma. Unutma sana hissettirilenleri.' mesajını yayınlamıştı.
Ancak bu ima sonrası Melis İşiten'den flaş bir açıklama gelmişti İşiten, sosyal medya hesabından "Evliyken ve boşandıktan sonra ilişkimle ilgili çok şey yazıldı, çizildi.O zamanlar kirlenmemesi adına çok bir şey söylemedim. Şimdi ben ne desem çoktan bitmiş bir hikayeye adıyorsunuz oysa ben yeni sayfam kirlenmesin diye bu sefer sizden saklıyorum hikayemi." sözlerini paylaşmıştı.