SON DAKİKA: Ünlü oyuncudan açıklama geldi! Koronaya yakalanan Songül Öden: "Eşim ile birilikte..."

41 yaşındaki Öden'in artan şikayetleri nedeniyle gözlem altına alındığı ve tedavisinin bir süre hastanede devam edeceği öğrenilmişti.

Songül Öden'den sağlık durumu hakkında yeni açıklama geldi. Sosyal Medya hesabından paylaşım yapan Öden "Bugün basında yer alan haberler sonrasında öncelikle arayan soran, herkese ilgisi ve destekleri için çok teşekkür ederiz. Eşim ile birilikte tedavi gördüğümüz hastaneden taburcu olduk. Basında bahsi geçtiği gibi kritik bir durum yaşamıyoruz hastalığı atlattık. İkimizin de sağlık durumu iyi. Başta Mart ayında hastasından COVID-19 kapıp ardından entübe edilen ve iyileştikten sonra kahramanca işinin başına geri dönen Prof. Dr. Bülent Tutluoğlu ve ekibi olmak üzere odamıza gelip canı pahasına bizi iyileştirmeye çabalayan hastane personeline teşekkür ederiz.. Duygularımı anlatmama imkan yok.. Canını ortaya koyan sağlık personelimizin hakkı ödenmez.. Aşı dahil her türlü öncelik ve destek ilk onların hakkıdır." dedi