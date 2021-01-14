Tuba Büyüküstün'den sıfır makyaj pozu! Tuba Büyüküstün'ün duru güzelliği hayranlarından tam not aldı

Tuba Büyüküstün, sosyal medyadan sürekli olarak makyajsız hallerini paylaşmaktan kaçınmıyor. Tuba Büyüküstün'ün makyajsız çok daha güzel olduğunu düşünen hayranları, oyuncunun doğal hallerine beğeni ve yorum yağdırıyor.