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'den sıfır makyaj pozu! Tuba Büyüküstün'ün duru güzelliği hayranlarından tam not aldı

Ünlü oyuncu , rol aldığı dizilerdeki başarılı performansıyla dikkat çekiyor, güzelliğiyle magazinde sık sık gündeme geliyor. 37 yaşındaki iki çocuk annesi Tuba Büyüküstün'ün duru güzelliğini gören hayranları ise mest oluyor. Son olarak oyuncunun sosyal medya hesabından paylaştığı makyajsız fotoğrafı büyük ilgi gördü. Büyüküstün, takipçilerinden tam not aldı.

Giriş Tarihi: 14.1.2021 11:07 Son Güncelleme: 14.1.2021 11:27 ABONE OL
Tuba Büyüküstün'den sıfır makyaj pozu! Tuba Büyüküstün'ün duru güzelliği hayranlarından tam not aldı

Tuba Büyüküstün, sosyal medyadan sürekli olarak makyajsız hallerini paylaşmaktan kaçınmıyor. Tuba Büyüküstün'ün makyajsız çok daha güzel olduğunu düşünen hayranları, oyuncunun doğal hallerine beğeni ve yorum yağdırıyor.

37 yaşındaki oyuncu duru güzelliğinin yanı sıra fit halleriyle de gençlere adeta taş çıkartıyor.

MAKYAJSIZ POZUNA BEĞENİ YAĞDI

Ekranlardan uzun süredir uzak duran güzel oyuncu, paylaşımlarıyla hayranlarını sevindirmeye devam ediyor.

Doğal güzelliğiyle büyüleyen ekranların sevilen yüzü Tuba Büyüküstün, makyajsız pozuyla sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Sıfır makyaj halleri ile poz vermekten çekinmeyen güzel oyuncunun duru güzelliğini gözler önüne serdiği "Belki de değil..." notuyla paylaştığı fotoğrafı büyük beğeni topladı.

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Tuba Büyüküstün'den sıfır makyaj pozu! Tuba Büyüküstün'ün duru güzelliği hayranlarından tam not aldı
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