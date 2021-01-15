UNUTULMA HAKKINI KULLANDI

Ünlü oyuncu, avukatı aracılığıyla hakkında yazılan bir takım haberlerin kişilik haklarına ve itibarına zarar verdiğinden dolayı hakkında çıkan bir takım haberleri kaldırtmak için dilekçe sundu. Gamze Özçelik'in talebini değerlendiren mahkeme, kişilerin geçmişte yaşadıklarının unutulmasını, kişilerin yeni bir sayfa açtığı beyanları ve bu beyanlarını destekleyen tutum ve davranışlarını dikkate alınarak geçmiş eylemlerinin 'unutulma hakkı' kapsamında değerlendirdi. Bu kapsamda mahkeme, eski mankenin talebini haklı bularak hakkında çıkan onur kırıcı haberlerin kaldırılmasına karar verdi.