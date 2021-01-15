Bir zamanlar Arka Sokaklar dizisiyle adından söz ettiren Gamze Özçelik, uzun süredir oyunculuk kariyerine ara verdi. Oyunculuğa ara vermesinin ardından tesettüre girerek daha mütevazi ve maneviyatı yüksek bir hayat yaşamayı tercih eden eski manken, Umuda Koşanlar Derneği isimli yardım kuruluşunu kurarak Afrika, Suriye gibi ülkelerdeki yardıma muhtaç insanlara destek vermeye başladı.
HAYATINI DEĞİŞTİRMİŞTİ
Bu süreçte özel hayatını değiştirip kendisini insanlara yardım etmeye adayan ünlü oyuncu hakkında eski yaşantısına dair bir takım haberler gündeme geldi. Ünlü oyuncuyla alakalı eskiden yaşamış olduğu olaylar ve özel hayatıyla ilgili çıkan haberler gündeme gelince Gamze Özçelik avukatıyla birlikte İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliğine başvurarak hakkında çıkan müstehcen nitelikteki haberleri kaldırtmak istedi.
UNUTULMA HAKKINI KULLANDI
Ünlü oyuncu, avukatı aracılığıyla hakkında yazılan bir takım haberlerin kişilik haklarına ve itibarına zarar verdiğinden dolayı hakkında çıkan bir takım haberleri kaldırtmak için dilekçe sundu. Gamze Özçelik'in talebini değerlendiren mahkeme, kişilerin geçmişte yaşadıklarının unutulmasını, kişilerin yeni bir sayfa açtığı beyanları ve bu beyanlarını destekleyen tutum ve davranışlarını dikkate alınarak geçmiş eylemlerinin 'unutulma hakkı' kapsamında değerlendirdi. Bu kapsamda mahkeme, eski mankenin talebini haklı bularak hakkında çıkan onur kırıcı haberlerin kaldırılmasına karar verdi.