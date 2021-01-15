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eski yaşamıyla ilgili çıkan haberleri kaldırtıyor! Unutulma hakkını kullandı

Bir dönem müstehcen videolarla gündeme bomba gibi düşen hayatını değiştirmeye karar vermişti. Önce tesettüre giren ünlü oyuncu, daha sonra kendisini insanlara yardım etmeye adamıştı. Eski manken, hakkında çıkan haberleri kaldırtmak için İstanbul Anadolu Sul Ceza Hakimliği’ne başvurdu. Sunduğu dilekçe neticesinde mahkeme, unutulma hakkını gözeterek Gamze Özçelik hakkında yapılan bazı haberleri kaldırtma kararı aldı.

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
Giriş Tarihi: 15.1.2021 14:18 Son Güncelleme: 15.1.2021 14:22 ABONE OL
Gamze Özçelik eski yaşamıyla ilgili çıkan haberleri kaldırtıyor! Unutulma hakkını kullandı

Bir zamanlar Arka Sokaklar dizisiyle adından söz ettiren Gamze Özçelik, uzun süredir oyunculuk kariyerine ara verdi. Oyunculuğa ara vermesinin ardından tesettüre girerek daha mütevazi ve maneviyatı yüksek bir hayat yaşamayı tercih eden eski manken, Umuda Koşanlar Derneği isimli yardım kuruluşunu kurarak Afrika, Suriye gibi ülkelerdeki yardıma muhtaç insanlara destek vermeye başladı.

HAYATINI DEĞİŞTİRMİŞTİ

Bu süreçte özel hayatını değiştirip kendisini insanlara yardım etmeye adayan ünlü oyuncu hakkında eski yaşantısına dair bir takım haberler gündeme geldi. Ünlü oyuncuyla alakalı eskiden yaşamış olduğu olaylar ve özel hayatıyla ilgili çıkan haberler gündeme gelince Gamze Özçelik avukatıyla birlikte İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliğine başvurarak hakkında çıkan müstehcen nitelikteki haberleri kaldırtmak istedi.

UNUTULMA HAKKINI KULLANDI

Ünlü oyuncu, avukatı aracılığıyla hakkında yazılan bir takım haberlerin kişilik haklarına ve itibarına zarar verdiğinden dolayı hakkında çıkan bir takım haberleri kaldırtmak için dilekçe sundu. Gamze Özçelik'in talebini değerlendiren mahkeme, kişilerin geçmişte yaşadıklarının unutulmasını, kişilerin yeni bir sayfa açtığı beyanları ve bu beyanlarını destekleyen tutum ve davranışlarını dikkate alınarak geçmiş eylemlerinin 'unutulma hakkı' kapsamında değerlendirdi. Bu kapsamda mahkeme, eski mankenin talebini haklı bularak hakkında çıkan onur kırıcı haberlerin kaldırılmasına karar verdi.

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Gamze Özçelik eski yaşamıyla ilgili çıkan haberleri kaldırtıyor! Unutulma hakkını kullandı
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