Masumiyet dizisinin setinde gergin anlar! Ünlü oyuncu Deniz Çakır’a suç duyurusu!

Masumiyet dizisinin çekimleri sırasında meydana gelen olay, 6 Mart 2021 tarihinde dizi setinde çalışan kostüm asistanı Çağatay Görgen ve ünlü oyuncu Deniz Çakır arasında çıkan gerginlikle başladı. Söz konusu olayda iddiaya göre dizide başrol olarak görev alan Deniz Çakır, dizi ekibinde kostüm asistanı olarak çalışan Çağatay Güngör'e hakaretler savurdu.
SETİ TERK ETMİŞ
Dizi setinde iddiaya göre kostüm asistanı Çağatay Görgen dizinin diğer bir oyuncusu olan Gizem Ergün'ün kostüm karışıklığını gidermek için diğer kostüm asistanıyla konuştuğu esnada ünlü oyuncu Deniz Çakır araya girerek 'Ne biçim iş yapıyorsunuz, ilk defa mı çalışıyorsunuz' şeklinde ifadeler kullandı. Kostüm asistanı gencin 'Deniz Hanım karışıklığı çözdük neden bağırıyorsunuz?' diye sorması üzerine ünlü oyuncu, bağırmaya devam ederek seti terk etti.
'O BURDAYSA BEN ÇALIŞMAM'
Bir süre sonra asansörde karşılaşan kostüm asistanı genç ve oyuncu Deniz Çakır arasındaki gerginlik devam etti. İddiaya göre ünlü oyuncu, asansörde de hakaretlerini sürdürdü. Yaklaşık 20 dakika sonra sete geri dönen ünlü oyuncu Deniz Çakır, diğer set çalışanların yanında diğer oyuncu Gizem Ergün'e seslenerek 'O yalancı senin üzerine bırakacaktı ama ben onu defettim' şeklinde konuştu. Daha sonrasında ünlü oyuncunun kostüm asistanı Çağatay Gürgen için 'Onun burda ne işi var, alın şunu gözümün önünden, bu burada olduğu sürece ben çalışmam.' şeklinde sözler sarfetmesi üzerine kostüm asistanı genç, seti terk etti.
ÜNLÜ OYUNCUYA SUÇ DUYURUSU
Yaşanan olay sonrası mağdur olduğunu belirten kostüm asistanı Çağatay Görgen, avukatı aracılığıyla İstanbul Anadolu Adliyesi'ne gelerek ünlü oyuncu Deniz Çakır hakkında savcılığa suç duyurunda bulundu. Kostüm asistanı genç, avukatı aracılığıyla savcılığa verdiği şikayet dilekçesinde olay günü yaşananlar aktarılırken, ünlü oyuncunun dizinin uygulayıcı yapımcısı olan Didem Karakum'a 'Onu görürsem kıyameti koparırım' dediği, ayrıca Zeki Susam'ın bölümün bitmesine 2 gün olduğunu söylemesi üzerine 'Neyse parası ben veririm, gitsin' dediği aktarıldı.
'HERKESİN İÇİNDE RENCİDE ETTİ'
Kostüm asistanı genç başına gelen olayı anlatarak 'Masumiyet dizisinde kostüm asistanı olarak görev yapıyordum. Deniz Çakır, kendisiyle alakalı olmayan başka bir oyuncuyla alakalı olan konuyla ilgili bana karşı tüm ekibin önünde hakaret ve küfür etti. Bundan dolayı işimden istifa ettim. Tüm ekibin önünde beni rencide ettiği için, küfürlü bazı kelimeler kullandığı için kendisi hakkında suç duyurusunda bulundum. Bu sektörde ne yazık ki bu tarz şeyler çok yaşanıyor. Ve ben yıllardır bu sektörün içindeyim. Hiçbir oyuncuyla, hiçbir ekip arkadaşımla ve yapımla bu denli karşı karşıya gelmedim. Kendisiyle gelmezdim fakat neden olduğunu bilmediğim bir şekilde birden, ani çıkışlarıyla bana karşı hakaret, küfür içeren ve rencide edici sözlerde bulundu. Ben de kendisi hakkında suç duyurusunda bulundum' dedi.
'DENİZ ÇAKIR'DAN ÖZÜR BEKLİYORUZ'
Avukat Yeter Yıldız Dalkılıç ise 'Müvekkilim hiç hak etmediği bir şekilde maalesef sinkaf içerikli küfür ve hakaretlere maruz kalmıştır. Müvekkilim bir set emekçisi, ne yazık ki pandemi döneminde de zor koşullarda çalışıyorlar. Deniz Çakır hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduk. 'Hakaret' suçlarında dosya uzlaştırmaya gidiyor. Biz uzlaştırma aşamasında da Deniz Çakır'dan bizzat basın yoluyla özür bekliyoruz. Maalesef Deniz Çakır yaptığı hakaretlerin arkasında, yani herhangi bir pişmanlık ibaresi göstermemiş. Müvekkilim bu durumdan dolayı çok mağdur, kendisinden özür bekliyoruz. Özür dilerse ancak uzlaşma sürecimiz olacak. Konu şu anda yasal mercilerde.' şeklinde konuştu.
2 YILA KADAR HAPİS CEZASI TALEBİ
Kostüm asistanı Çağatay Görgen, pandemi nedeniyle çok zor şartlarda çalıştıklarını ve yaşanan bu olaydan dolayı işten ayrıldığını belirtirken ünlü oyuncu hakkında verilen şikayet dilekçesinde Deniz Çakır'ın 'Basit hakaret' suçundan 2 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.