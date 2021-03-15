Eda Ece ve Buğrahan Tuncer aşkı yeniden! Buğrahan Tuncer ile barışan Eda Ece'den şaşırtan sözler!

"NİYE NAZAR DEĞSİN?"

Buğrahan Tuncer'le kısa süreli bir ayrılık yaşayan Eda Ece, "İlişkinize nazar mı değdi?" sorusuna da şöyle yanıt verdi: "Yok niye nazar değsin ki, herkesin ilişkisi var. Hiç öyle düşünmedim. Ama ben özel hayatımı sürekli açıklamak, 'ayrıldım, barıştım, kavga ettim' demek istemiyorum. Öyle mutluluk resmi çizmek gibi bir çabam da yok. Hayatım boyunca olmadı. Şu an hiçbir problem yok, görüyorsunuz. Herhalde Instagram'da paylaşmayıp mikrofonlara konuşmayınca bu konuda otomatik olarak haberler çıkıyor."