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ve aşkı yeniden! Buğrahan Tuncer ile barışan Eda Ece'den şaşırtan sözler!

Güzel oyuncu , oyunculuğunun yanı sıra son dönemde özel hayatıyla da gündemden düşmüyor. Basketbolcu 'le bir dargın bir barışık aşk yaşayan Eda Ece, geçtiğimiz günlerde ayrıldığı sevgilisiyle yeniden bir araye gelmişti. Kısa süreli ayrılığın ardından barışan ve ilişkilerine bir şans daha veren çift, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Ece, “İlişkinize nazar mı değdi?” sorusuna verdiği yanıtla magazine damga vurdu. İşte Eda Ece'nin çok konuşulan açıklamaları...

Giriş Tarihi: 15.3.2021 10:34 Son Güncelleme: 15.3.2021 10:36 ABONE OL
Eda Ece ve Buğrahan Tuncer aşkı yeniden! Buğrahan Tuncer ile barışan Eda Ece'den şaşırtan sözler!

Bir dargın bir barışık aşk yaşayan ünlü oyuncu Eda Ece ile basketbolcu Buğrahan Tuncer, kısa süreli ayrılığın ardından ilişkilerine bir şans daha verdi. Geçtiğimiz günlerde bir araya gelen gözde çift, barış sonrası ilk kez Nişantaşı'nda görüntülendi.

"COVID OLDUM, SIRAMI SAVDIM"

İlişkileri bir dargın bir barışık devam eden oyuncu Eda Ece ile basketbolcu Buğrahan Tuncer önceki gün Nişantaşı'nda objektife yansıdı. Sokaklardaki kalabalık, Eda Ece'yi şaşırttı: "Çok kalabalık Nişantaşı. Evlerinde sıkıldı herkes tabii. Hava da güzel, onun da etkisi var. Ben Covid oldum, sıramı savdım ama kimsenin yaşamasını istemem. Herkes dikkat etsin kendine. Ben yine maskeyle kendimi korumaya çalışıyorum."

"NİYE NAZAR DEĞSİN?"

Buğrahan Tuncer'le kısa süreli bir ayrılık yaşayan Eda Ece, "İlişkinize nazar mı değdi?" sorusuna da şöyle yanıt verdi: "Yok niye nazar değsin ki, herkesin ilişkisi var. Hiç öyle düşünmedim. Ama ben özel hayatımı sürekli açıklamak, 'ayrıldım, barıştım, kavga ettim' demek istemiyorum. Öyle mutluluk resmi çizmek gibi bir çabam da yok. Hayatım boyunca olmadı. Şu an hiçbir problem yok, görüyorsunuz. Herhalde Instagram'da paylaşmayıp mikrofonlara konuşmayınca bu konuda otomatik olarak haberler çıkıyor."

"İLERİDE AİLE KURACAĞIM"

Eda Ece, "Önceliğiniz kariyer mi, yoksa evliliği düşünüyor musunuz?" sorusu üzerine şöyle dedi: "Ben iyi bir ailede büyüdüm. İleride kendi ailemi kurmak istiyorum tabii. Ama bu genç yaşta üretmeye, hayatımı kazanmaya çalışıyorum."

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Eda Ece ve Buğrahan Tuncer aşkı yeniden! Buğrahan Tuncer ile barışan Eda Ece'den şaşırtan sözler!
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