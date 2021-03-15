Rasim Öztekin’in eşi o haberlere isyan etti ve doktorunun açıklamasını paylaştı: Gerçeği yansıtmıyor!

AMELİYAT DEĞİL, KONTROL ANJİYOSU

Prof. Dr. İzzet Erdinler'in de belirttiği gibi önerilen işlem bir ameliyat değil, kontrol amaçlı anjiyoydu. Ancak acil anjiyo gerektiren bir sıkıntısı, bulgusu olmadığından sadece kontrol amaçlı olarak planlanan bu anjiyoyu Rasim, zaruri bir durum olmadığı için COVID-19 aşısı olduktan sonra yaptırmak istiyordu. İddia edilenlerin aksine önümüzdeki günlerde yani pandemi döneminde anjiyo da olacaktı. Eşimin 2009'da geçirdiği çok ciddi, yaşamsal riski yüksek ve 2,5 ayı çoğunlukla yoğun bakımda geçen hastane günlerinde savaş verdiği ileri kalp yetmezliği tablosu sonrasında, 12 yıl boyunca pek çok başarılı film ve dizide yer alacak sağlık standartını yakalamasında sağlık kontrollerine, sağlığına ve yaşam şekline gösterdiği bu özen yatmaktadır.