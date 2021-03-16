Bir Zamanlar Çukurova'ya teyze geliyor

Usta oyuncu Hülya Darcan, perşembe gecelerinin zirvesinde yer alan atv dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova'ya 'teyze' olarak geliyor! Geçtiğimiz haftalarda 'Fikret'in 'Fekeli'nin yeğeni değil, 'Demir'in üvey kardeşi olduğu ortaya çıkmıştı. Yamanlar savaşın eşiğindeyken, 'Fekeli', 'Fikret'in Bursa'daki teyzesi 'Lütfiye Duman'ı Adana'ya getirecek. 'Lütfiye', neşesiyle Fekeli'nin evini değiştirecek.Adana'dan ayrılıp Bursa'ya yerleşen, görmüş geçirmiş, usul ve adap bilen, yaşama sevinci ile girdiği her ortamı renklendiren 'Lütfiye' için dönemin mimarisine uygun bir ahşap ev inşa edildi. Bursa'da hali vakti yerinde biri olduğundan Adana'ya da şık bir gardırop ile gelen 'Lütfiye' için, dönemin en şık kıyafetleri tasarlanıp dikildi.