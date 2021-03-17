Doğa Rutkay'ın Müşfik Kenter anısı güldürdü: Şapşal! Kağıdını ver...

Doğa Rutkay, Bi' Başka'da, konservatuvar sınavına girdiği dönemde duayen oyuncu Müşfik Kenter ile yaşadığı komik anıyı da anlattı. Sahnede Çehov'un Martı oyununun Nina tiradını oynadığını belirten Rutkay, "Tiradı oynadıktan sonra Müşfik Hoca ayağa kalktı, yavaş yavaş sahneye doğru gelmeye başladı ve elini bana doğru uzatıyordu. 'İnanamıyorum, koskoca Müşfik Kenter sahneye kadar beni tebrik etmeye geliyor' dedim. 17 yaşındayım. "Ay hocam estağfurullah" deyip elimi uzattım ben de. Şöyle baktı 'Şapşal, giriş kâğıdını ver' dedi. Ben kâğıdı vermeden çıkıp oynamışım. Başımdan aşağı kaynar sular döküldü" dedi.

Pandemide neler yaptınız? Kimileri "Bu süreç bana çok şey kattı" diyor, kimileri "Psikolojim çok bozuldu" diyor. Siz hangi gruptasınız?

Pandeminin ilk zamanları ben de herkes gibi denizden çıkmış balığa döndüm. "Bu gerçek mi?" dedim. Filmlerde şahit olduğumuz o süregelen kaoslar bizde de mi olacak? Adım adım haberleri seyrederek, Twitter'dan takip ederek o sürece girdik. Tabii biz oyuncular, televizyon ve eğlence sektöründeki kişiler olarak belki bir nebze daha şanslıydık. Çünkü aktif hayatın içinde çalışmaya devam ettik. Benim çok canlı yayınlarım oldu. Çalışma köşemde hep bir şeyler ürettim, insanlarla buluştum. Dolayısıyla benim için çok acı çekerek geçmedi bu süreç. Çok vaktim oldu. Bol bol kitap okudum, çocuklarımla ilgilendim. Onları doya doya yaşama şansım oldu. Evde bilfiil annelik yapabilme, ev kadını olabilme şansım oldu. Bir şeyleri değerlendirirken kötü tarafları olduğu kadar iyi taraflarına da tutunmaya çalışan bir insanım. Daha pozitif, daha iyiliğe, iyi duygulara tutunan bir insanım. Onun da Pandemide faydasını gördüm. Kendime, çocuklarıma ve aileme daha hâkim olabildiğim ve daha her şeyi kontrol edebildiğim, her anı yaşayabildiğim bir dönemdi aslında benim için.