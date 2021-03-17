Hande Ataizi’den evlilik açıklaması geldi! Pandemi nedeniyle ertelemişti…

'BİZ ZATEN BİR AİLEYİZ'

Hande Ataizi, önceki gün Akmerkez'de görüntülendi. Pandemi nedeniyle sevgilisi Dinç Aydoğdu ile düğünlerini ertelemek zorunda kaldıklarını söyleyen Hande Ataizi, "Biz zaten bir aile olduk. O yüzden düğün ikinci planda kaldı. Ne zaman kafamız rahat olursa, o zaman olacak" dedi.