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Giriş Tarihi: 17.3.2021 08:58 Son Güncelleme: 17.3.2021 11:50

'dan itirafı: Aylar önce ben de koronavirüse yakalanmışım

Kıvanç Tatlıtuğ'dan korona itirafı: Aylar önce ben de koronavirüse yakalanmışım

Oyuncu , eşi ile 'da yemek yedi. Çıkışta soruları yanıtlayan Kıvanç Tatlıtuğ, aylar önce Covid-19 geçirdiğini söyledi. Geçtiğimiz aylarda yüksek ateş ve öksürük şikayeti ile gittiği hastanede yapılan test sonucu negatif çıkmasına rağmen kendisine zatürre teşhisi konulan Kıvanç Tatlıtuğ, "Sonra yapılan testlerde o zamanki rahatsızlığımın Covid-19 olduğu anlaşıldı. Yani ben de geçirmişim" diye konuştu.

Kıvanç Tatlıtuğ, stil danışmanı eşi Başak Dizer Tatlıtuğ ile Sarıyer'de bir restoranda arkadaşlarıyla buluşup yemek yedi.

Çıkışta muhabirlerin sorularını yanıtlayan Kıvanç Tatlıtuğ çiftinden yakışıklı oyuncu, geçtiğimiz aylarda geçirdiği zatürrenin aslında koronavirüs olduğunu açıkladı.

Şehir hayatından uzak yaşayan Kıvanç Tatlıtuğ, Covid-19 salgını nedeniyle pandeminin ilk zamanlarında doğa ile iç içe vakit geçirdiklerini anlattı.

Kıvanç Tatlıtuğ, "Hayat güzel evlerde. insanlar nasıl evlerinin içerisinde bu kısıtlamalarda hayatlarını bir şekilde yeşillendirmeye çalışıyorsa biz de maksimum derecede kendimize alanlar sağlamaya çalışıyoruz. Biliyorsunuz biz şehirden dışarıda yaşıyoruz. İyiydi o dönem doğa ile iç içe olmak en azından evden dışarı çıkabiliyor olmak iyiydi" dedi.

"KORONAVİRÜSE YAKALANMIŞIM"
Tatlıtuğ, aylar önce Covid-19 geçirdiğini söyledi. Geçtiğimiz aylarda yüksek ateş ve öksürük şikayeti ile gittiği hastanede yapılan test sonucu negatif çıkmasına rağmen kendisine zatürre teşhisi konulan Tatlıtuğ, "Sonra yapılan testlerde o zamanki rahatsızlığımın Covid-19 olduğu anlaşıldı. Yani ben de koronavirüs geçirmişim" diye konuştu.

MIZIKA ÇALDIĞI ANLAR GÜNDEM OLMUŞTU
'Bir Denizaltı Hikayesi' dizisinin setinde karavanında mızıka çaldığı anları sosyal medya hesabında paylaşarak hayranları tarafından büyük beğeni toplayan Kıvanç Tatlıtuğ, "Başak ile ben 'Braveheart'ı çok seviyoruz.

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un mızıka çaldığı anlara sosyal medyada beğeni yağdı | Video

En sevdiğimiz filmlerden biri. O yüzden çalmak istedim. Mızıka çalıyorum" diye konuştu.

Başak Dizer Tatlıtuğ ise konuyla ilgili, "Mızıka çok güzel. Şu aralar evde devamlı çalıyor. Değişik parçalar da çalıyor; benim için çok güzel oluyor" dedi.

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Kıvanç Tatlıtuğ'dan korona itirafı: Aylar önce ben de koronavirüse yakalanmışım
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