Kıvanç Tatlıtuğ'dan korona itirafı: Aylar önce ben de koronavirüse yakalanmışım

"KORONAVİRÜSE YAKALANMIŞIM"

Tatlıtuğ, aylar önce Covid-19 geçirdiğini söyledi. Geçtiğimiz aylarda yüksek ateş ve öksürük şikayeti ile gittiği hastanede yapılan test sonucu negatif çıkmasına rağmen kendisine zatürre teşhisi konulan Tatlıtuğ, "Sonra yapılan testlerde o zamanki rahatsızlığımın Covid-19 olduğu anlaşıldı. Yani ben de koronavirüs geçirmişim" diye konuştu.