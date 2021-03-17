‘Maraşlı’ seyirciyi şoke etti

Başrollerini Burak Deniz ve Alina Boz'un paylaştığı 'Maraşlı', önceki akşam yayınlanan bölümündeki şaşırtan gelişmeleriyle izleyenleri ekran başına kilitledi. Bölümde, bozulan kirli işlerinin intikamını almak isteyen 'Sami', 'Maraşlı'ya pusu kurdu. 'Maraşlı' ve 'Mahur'un stüdyodan çıktığında açılan ateşte 'Mahur'un vurulması; hem Maraşlı'yı, hem de ekran başındaki izleyenleri şoke etti. 'Maraşlı'nın, 'Mahur'un vurulduğu esnada aralarında geçen aşk dolu diyaloglar ekran başındaki izleyenleri büyüledi.Bölümün beklenmeyen gelişmelerinden biri de başarılı oyuncu Cihan Yenici'nin canlandırdığı 'Ozan'ın ölümü oldu. Savaş; 'İlhan'a eşi 'Dilşat'ın, 'Ozan'la aşk yaşadığına dair fotoğraflar gönderdi. Şirketi 'Ozan'ın oyunuyla kaybeden 'İlhan', karısının da onu 'Ozan'la aldattığını öğrenmesiyle çılgına döndü. Ormanda gözlerden uzak hesaplaştığı 'Ozan'ı öldüren 'İlhan' elini kana buladı. Tansiyonun yüksek olduğu bölümde 'Necati'nin de 'Ömer'in oğlu olduğu ortaya çıktı. İki kardeşin buluştuğu sahnede nefesler tutuldu ve ikilinin hedefinde 'Aziz' olduğu öğrenildi. 'Necati'nin kendi babası 'Ömer'i elleriyle öldürmesine sebep olan 'Aziz'e karşı olan nefretinin ilk kez ekrana geldiği bölüm, sırlarıyla yine beğeni topladı.