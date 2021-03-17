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Giriş Tarihi: 17.3.2021 07:28 Son Güncelleme: 17.3.2021 10:36

eşi ’nu önce etti sonra yaraladı! Karım saldırdı yetişin!

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
Meral Kaplan eşi Erhan Kanioğlu’nu önce tehdit etti sonra yaraladı! Karım saldırdı yetişin!

Magazin gündemi ile boşanma aşamasında olduğu eşi arasında geçen kavgayla çalkalanıyor. İddiaya göre Meral Kaplan, geçen yıl, 31 Ağustos tarihinde eşinin çalıştığı ’taki iş yerine gitti. Meral Kaplan ile Erhan Kanioğlu burada aralarındaki anlaşmazlıklardan dolayı tartışmaya başladı. Yaşanan tartışma esnasında Meral Kaplan, eşi Erhan Kanioğlu’nu “... onun bunun çocuğu, seni bitiririm” diye etti, ardından da saldırdı.

Meral Kaplan, 2011 yılında evlendiği Erhan Kanioğlu'yla olaylı bir boşanma süreci yaşıyor.

İddiaya göre Kaplan, geçen yıl, 31 Ağustos tarihinde eşinin çalıştığı Beşiktaş'taki iş yerine gitti.

Çift burada aralarındaki anlaşmazlıklardan dolayı tartışmaya başladı. Yaşanan tartışma esnasında Meral Kaplan, eşini "... onun bunun çocuğu, seni bitiririm" diye tehdit etti, ardından da saldırdı.

Darp edilen Erhan Kanioğlu, polisi arayarak yardım istedi, sonra da eşinden şikayetçi oldu.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Adli Tıp'a sevk edilen Kanioğlu'nun tırnakla hafif şekilde yaralandığına dair rapor verildi. Bunun üzerine Kaplan hakkında hakaret, tehdit, eşi basit yaralama suçlarından dava açıldı. Dava, Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

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Meral Kaplan eşi Erhan Kanioğlu’nu önce tehdit etti sonra yaraladı! Karım saldırdı yetişin!
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