Rasim Öztekin’in kızı Pelin Öztekin’den duygusal paylaşım

'Sen göçüp gittin ya ben bir haftada büyüdüm babiş'
Geçen hafta hayatını kaybeden Rasim Öztekin'in kızı Pelin Öztekin, sosyal medyada babasıyla olan fotoğraflarını paylaştı. "Her şey ne kadar hızlı, aynı gidişin gibi Babiş" diyen Öztekin, paylaşımına şöyle devam etti:
"Sanki dün kulağına 'Kal benimle, ben daha o kadar büyümedim' diye fısıldayan ben değildim. Sen yine erken davrandın kaptan. Yaka iğnesi gibi boynunda uyuttuğun, omuzunda taşıdığın, elinden tutup maça götürdüğün, babasını hayranlıkla sahnede izleyen, babasını ustası yapıp o yolda ilerleyen o minik kız çocuğu bir gecede büyüdü. Ben sonunda büyüdüm. Bugün bir hafta oldu sen göçeli. Benim ilk aşkım, kahramanım, dayanağımdın Babiş."