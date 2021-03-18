Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı çiftinden bebek sinyali! Burcu Kıratlı: Sinan çocuk için sabırsız...

Şarkıcı Sinan Akçıl ile ikinci kez nikah masasına oturan Burcu Kıratlı, özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalar yaptı.

Ünlü şarkıcıyla tekrar evlendikten sonra taşınma işlemlerinin devam ettiğini dile getiren Kıratlı, "İşlerimi toparladıktan sonra ben de her kadın gibi anne olmak istiyorum ama Sinan baba olmak için benden daha sabırsız ve heyecanlı" dedi.