Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı çiftinden bebek sinyali! Burcu Kıratlı: Sinan çocuk için sabırsız...

Şarkıcı Sinan Akçıl ile oyuncu Burcu Kıratlı, Aralık 2018'de sürpriz bir şekilde Amsterdam'da evlenmiş, ancak ikili 9 ay sonra boşanmıştı.
Geçtiğimiz günlerde ikinci kez nikah masasına oturan Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı çifti 'yeniden evet' dedi.
Beşiktaş'taki bir otelde gerçekleşen nikah töreninde, çiftin şahitliklerini Sibel Can, Hatice Şendil ve İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy yaptı.
Burcu Kıratlı ile törene katılanların, Sinan Akçıl'ın 'Tabi Tabi' şarkısı ile eğlendiği anlar sosyal medyada büyük ilgi görürken pandemi kurallarına uyulmadığı yönünde eleştiriler yapılmıştı.
"TERTEMİZ SUYU BULANDIRMAYA ÇALIŞANLAR OLMUŞ"
Eleştirilere yanıt veren ünlü müzisyen yaptığı açıklamada, "Arkadaşlar tertemiz suyu bulandırmaya çalışanlar olmuş, davetli listemiz 40 kişiyidi. Herkesin HES kodu alındı ve herkesi otelde ağırladık. Buradan ekmek çıkmaz. Kötü niyetli 3-5 kişi size sesleniyorum: Arkanıza yaslanıp şahit olduğunuz romantizmin tadını çıkartın" demişti.
Şarkıcı Sinan Akçıl ile ikinci kez nikah masasına oturan Burcu Kıratlı, özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalar yaptı.
Ünlü şarkıcıyla tekrar evlendikten sonra taşınma işlemlerinin devam ettiğini dile getiren Kıratlı, "İşlerimi toparladıktan sonra ben de her kadın gibi anne olmak istiyorum ama Sinan baba olmak için benden daha sabırsız ve heyecanlı" dedi.