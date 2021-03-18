Yeşim Salkım'a 100 binlik ‘Satılık’ davası

MANEVİ ZARAR

Yaşanan açıklama krizinin ardından program sunucuları Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel, Salkım'ın kişilik haklarına zarar verildiğini, kendileri üzerinden reklam yapılmaya çalışıldığını iddia ederek mahkemeye başvurdu. Manevi olarak açılan tazminat davasında ikili 100 bin lira talep etti. Kendisine dava açılan Yeşim Salkım, açıklamasında ikiliyi hedef almadığını iddia etti.