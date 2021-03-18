Yeşim Salkım'a 100 binlik ‘Satılık’ davası

Bir magazin programında geçtiğimiz aylarda Ece Erken'in Şafak Mahmutyazıcıoğlu evlerinin önüne giderek araçlarına zarar verdiği anlara dair görüntüler yayınlamıştı. Program sunucuları da ''Kocama dokunma etiketi açanlar. Neredesiniz? Niye konuşmuyorsunuz? Ne oldu? '' demişti.
O SÖZLERE DAVA
Programın ardından Yeşim Salkım, sosyal medya hesabından bir video paylaşmıştı. Paylaşımından ''Müdire hanım kılıklı, yandaş', 'Hayatımda sizin kadar satılık insan tanımadım'' ifadesini kullanmıştı. Salkım'ın açıklaması gündeme bomba gibi düşmüş program sunucuları yasal haklarını savunacaklarını dile getirmişti.
MANEVİ ZARAR
Yaşanan açıklama krizinin ardından program sunucuları Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel, Salkım'ın kişilik haklarına zarar verildiğini, kendileri üzerinden reklam yapılmaya çalışıldığını iddia ederek mahkemeye başvurdu. Manevi olarak açılan tazminat davasında ikili 100 bin lira talep etti. Kendisine dava açılan Yeşim Salkım, açıklamasında ikiliyi hedef almadığını iddia etti.