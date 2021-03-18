Haberler Günaydın Haberleri Yeşim Salkım'a 100 binlik ‘Satılık’ davası
Giriş Tarihi: 18.3.2021 10:58 Son Güncelleme: 18.3.2021 11:16

'a 100 binlik ‘Satılık’ davası

DENİZ YUSUFOĞLU DENİZ YUSUFOĞLU
Yeşim Salkım'a 100 binlik ‘Satılık’ davası

Bir magazin programında geçtiğimiz aylarda ’in eski sevgilisinin aracına zarar verdiği haberini gündeme getirilirken bu sırada ’a gönderme yapılmıştı. Yeşim Salkım, sosyal medyadan yaptığı açıklamada ‘Satılık’ diye hakarette bulunurken program sunucuları ve , tarafından hakkında 100 bin liralık tazminat davası açıldı.

Bir magazin programında geçtiğimiz aylarda Ece Erken'in Şafak Mahmutyazıcıoğlu evlerinin önüne giderek araçlarına zarar verdiği anlara dair görüntüler yayınlamıştı. Program sunucuları da ''Kocama dokunma etiketi açanlar. Neredesiniz? Niye konuşmuyorsunuz? Ne oldu? '' demişti.

O SÖZLERE DAVA

Programın ardından Yeşim Salkım, sosyal medya hesabından bir video paylaşmıştı. Paylaşımından ''Müdire hanım kılıklı, yandaş', 'Hayatımda sizin kadar satılık insan tanımadım'' ifadesini kullanmıştı. Salkım'ın açıklaması gündeme bomba gibi düşmüş program sunucuları yasal haklarını savunacaklarını dile getirmişti.

MANEVİ ZARAR

Yaşanan açıklama krizinin ardından program sunucuları Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel, Salkım'ın kişilik haklarına zarar verildiğini, kendileri üzerinden reklam yapılmaya çalışıldığını iddia ederek mahkemeye başvurdu. Manevi olarak açılan tazminat davasında ikili 100 bin lira talep etti. Kendisine dava açılan Yeşim Salkım, açıklamasında ikiliyi hedef almadığını iddia etti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Yeşim Salkım'a 100 binlik ‘Satılık’ davası
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA