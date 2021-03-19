Haberler Günaydın Haberleri Kardeşlerim dizisinde heyecan dorukta... Kadir'i şoke eden gerçek ortaya çıkıyor!
Giriş Tarihi: 19.3.2021 15:29 Son Güncelleme: 19.3.2021 16:12

dizisinde heyecan dorukta... Kadir'i şoke eden gerçek ortaya çıkıyor!

Kardeşlerim dizisinde heyecan dorukta... Kadir'i şoke eden gerçek ortaya çıkıyor!

Kadrosunda Celil Nalçakan (Akif), Halit Özgür Sarı (Kadir), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye), Aylin Akpınar (Emel), Onur Seyit Yaran (Doruk), Cihan Şimşek (Oğulcan), Damlasu İkizoğlu (Melisa), Gözde Türker (Harika), Kaan Sevi (Mazlum), Melis Minkari (Aybike), İrem Salman (Talya), Lizge Cömert (Süsen) ve Recep Usta (Berk) gibi dev isimleri barındıran "" dizisinin yeni bölümünde heyecan yine dorukta. İşte Kardeşlerim'in 5. yeni bölümünde yaşanacaklar...

Kadrosunda Celil Nalçakan (Akif), Halit Özgür Sarı (Kadir), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye), Aylin Akpınar (Emel), Onur Seyit Yaran (Doruk), Cihan Şimşek (Oğulcan), Damlasu İkizoğlu (Melisa), Gözde Türker (Harika), Kaan Sevi (Mazlum), Melis Minkari (Aybike), İrem Salman (Talya), Lizge Cömert (Süsen) ve Recep Usta (Berk) gibi dev isimleri barındıran "Kardeşlerim" dizisinin yeni bölümünde heyecan yine dorukta. İşte Kardeşlerim'in 5. yeni bölümünde yaşanacaklar...

"KALP EN ÇOK TUTUNDUĞU DALA KIRILIR"

Akif ve Suzan'ı öpüşürken yakalayan Harika'nın tepkisi Suzan'ı köşeye sıkıştırırken, Akif yine her şeyin üstünü örtme çabasındadır.

Suzan yaşadığı açmazdan ve öğrendiği bir durumdan dolayı bunalır. Aldığı karar, Akif'le Nebahat'ı şok eder.

Şengül'ün kurnazlıklarının hedefi ise bu sefer Nebahat'tır. Asiye ile Doruk okulda beraber şarkı söyleyince Harika iyice çileden çıkar ve Asiye'nin üzerine gider.

Ömer duruma tepkisiz kalamaz. Aybike'nin eline Harika ile ilgili bir koz geçer ve bu koz Ömer ile Harika'yı karşı karşıya getirirken, Kadir'in Orhan'dan öğrendiği gerçek şok etkisi yaratır.

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Kardeşlerim dizisinde heyecan dorukta... Kadir'i şoke eden gerçek ortaya çıkıyor!
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