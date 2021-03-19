Koronavirüse yakalanan Gülçin Ergül ve Yağmur Tanrısevsin’den yeni haber var!

Sonucun pozitif olduğunu öğrendim. 1 saat içinde ilaçlarım eve geldi. Bugün (dün) 7'nci günüm ve tedavime devam ediyorum. Orta şiddette atlatıyorum sanırım. İyi beslenerek dinleniyorum. Çok dikkat etmeme rağmen virüse yakalandım. Sağlık en önemli nimet, bir kere daha anladım."