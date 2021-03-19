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Giriş Tarihi: 19.3.2021 10:41 Son Güncelleme: 19.3.2021 10:41

Koronavirüse yakalanan ve ’den yeni haber var!

Koronavirüse yakalanan Gülçin Ergül ve Yağmur Tanrısevsin’den yeni haber var!

Koronavirüse yakalanan ünlü şarkıcı ve oyuncu ’den haber var. Hastanede tedavi gören şarkıcı Gülçin Ergül, son 2 gündür sürekli uyuduğunu, durumunun iyiye gittiğini ve birkaç gün içinde taburcu edileceğini söyledi. Tedavisi evinde yapılan Yağmur Tanrısevsin ise sağlığının gün geçtikçe iyiye gittiğini ifade etti.

Koronavirüse yakalanan iki ünlü isim, sağlık durumları hakkında açıklama yaptı.

Hastanede tedavi gören şarkıcı Gülçin Ergül, son 2 gündür sürekli uyuduğunu, durumunun iyiye gittiğini ve birkaç gün içinde taburcu edileceğini söyledi.

Hürriyet'in haberine göre; Tedavisi evinde yapılan Yağmur Tanrısevsin ise şöyle dedi: "Apartman komşularımdan bazılarında COVID-19 vardı.

Geçen çarşamba baş ağrısı ve ateş ile kendini gösterince test yaptırdım.

Sonucun pozitif olduğunu öğrendim. 1 saat içinde ilaçlarım eve geldi. Bugün (dün) 7'nci günüm ve tedavime devam ediyorum. Orta şiddette atlatıyorum sanırım. İyi beslenerek dinleniyorum. Çok dikkat etmeme rağmen virüse yakalandım. Sağlık en önemli nimet, bir kere daha anladım."

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Koronavirüse yakalanan Gülçin Ergül ve Yağmur Tanrısevsin’den yeni haber var!
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