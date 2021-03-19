Zor günler geçiren Çılgın Sedat Candan Erçetin'e sitem etti! "Sizin gibi insanlara ihtiyacımız yok"

"HIZLI ŞEKİLDE İSTİFA EDİN GİDİN"

Candan Erçetin'i istifaya çağıran Çılgın Sedat, sözlerini şöyle sürdürdü: "Hadi kurumun başkanlığını geç, bir sanatçı arkadaşına geçmiş olsun demez mi? Buradan sesleniyorum. Mümkün mertebe çok hızlı bir şekilde istifa edin gidin. Böyle yerlerde olmayın. Ben değil ama ben gibi binlerce insan... Kime ne faydanız var, ne yapıyorsunuz?"