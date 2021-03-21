Teoman Kumbaracıbaşı Gerçekten toprağın altına girdim

Kuruluş Osman'da 'Kara Şaman Togay' karakterini canlandıran Teoman Kumbaracıbaşı, canlandırdığı karakter ve diziyle ilgili atv Youtube kanalına açıklamalarda bulundu. atv'nin reyting rekortmeni dizisinin sevilen oyuncusu, "Mesleğimin böyle bir döneminde bu kadar büyük bir prodüksiyonda çalışmanın kıvancını yaşıyorum. Dizimiz sadece ülkemizde değil, ülke dışında da izleniyor. Bu da sinemanın, seyirci üzerinde zaman zaman diplomasiden, savaştan ne kadar daha etkili olduğunu gösteriyor" dedi.Kumbaracıbaşı, 'Togay'ın toprak altında çekilen sahnesi ile ilgili olarak "Orada hiçbir şey fotomontaj değil. Toprağın altında 'İyi misin?' diye sorduklarında cevap veremiyorsun. Nefes almıyorsun, bir süre toprağın altında kalıyorsun. Hayatımda çektiğim en ilginç sahnedir" dedi.