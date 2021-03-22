Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da saldırı sonrası dengeler değişiyor!

Gözlerinin önünde Behzat Façalı'nın infaz ettiği oğlu Uğur için intikam almaya yemin eden Demir ise abisi İdris'le ters düşme pahasına intikamını almaya niyetlidir. Çıkan savaşta Behzat'ın en yakınındaki Hakan ise ilk darbeyi alır.