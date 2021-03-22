Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da saldırı sonrası dengeler değişiyor!

ATV ekranlarının fenomen dizisi "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" soluksuz izlenecek yeni bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Kadrosunda Oktay Kaynarca (Hızır Çakırbeyli), Sanem Çelik (Ceylan), Ali Sürmeli (Doğan), Hüseyin Avni Danyal (Tufan), Yunus Emre Yıldırımer (Alpaslan Çakırbeyli), Ozan Akbaba (İlyas Çakırbeyli), Pelin Akil Altan (Bahar) ve Engin Benli (Yaman) gibi isimlerin yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 187. bölümünde yaşanacaklar merak ediliyor. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölüm detayları...
İntikamını almak için gözünü karartan Hızır Çakırbeyli, Tuncay'a ve İshak'a hayatlarının boyunca unutamayacağı bir ders verir. Düşmanlarına vurduğu ağır darbelerle ailesini korumaya çalışan Hızır Çakırbeyli, eşi Ceylan Çakırbeyli'nin verdiği kararla zor duruma düşer.
Ailenin direği ol dediği eşi Ceylan Çakırbeyli, verdiği sözleri hiçe sayarak istihbaratla birlikte hareket eder. Gömdüğü savaş baltasını çıkaran Ceylan Çakırbeyli, Hızır Çakırbeyli'nin sevgisini kaybetme pahasına onu korumaya kararlıdır. Alpaslan ve İlyas Çakırbeyli'nin de ikazlarını yok sayan Ceylan Çakırbeyli, kendi planını uygulamaya başlar.
Gözlerinin önünde Behzat Façalı'nın infaz ettiği oğlu Uğur için intikam almaya yemin eden Demir ise abisi İdris'le ters düşme pahasına intikamını almaya niyetlidir. Çıkan savaşta Behzat'ın en yakınındaki Hakan ise ilk darbeyi alır.
Oğlu Yaman Korkmaz'ın ikazlarına rağmen Kimsesiz Doğan'a savaş açan Hamdi Korkmaz ilk hamlesini yapar. Hamdi Kormaz'ın beklediği haber ise Seko'dan gelir.