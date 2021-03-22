■ Ailemin işleri sebebiyle Rusya'da büyüdüm. İlkokulda Türkiye'ye geldim. 17 yaşından beri reklam filmi seslendiriyorum. Şu an Boston'da yaşıyorum. 12 aya 12 şarkı hedefi koydum. Pandemi yüzünden bolca üretme imkanı bulduk. 3'te 3 gidiyoruz.■ 2014'te ilk single'ımı çıkardım. 120 kiloydum. Uluslararası boyutlarda bir iş yaptık. Bazı otoriterler "Bu kız çok kilolu, hem de dans ediyor" deyip klibimi yayınlamadı. Kendimden memnunken mide küçültme ameliyatı oldum.■ Grammy'de oy kullanan tek Türk benim. Müzik kariyerimde kendi alanında bir Türk kızının dünyaya neler yapabildiğini göstermek istiyorum.■ Pandemi yüzünden dokuz ay hiç evden çıkmadım, iki kere markete gittim. Normalde de titizim. "Torbaları yıkayın" diyorlar ya, benim normal halim buydu. Şimdi iyice abarttım. Her şeyi çamaşır suyuna sokmaktan tırnağım döküldü.■ Uçak fobim yüzünden çok bilet yaktım. Uçakta benimle uğraşmamak için Fettah ya uyuyor ya da numara yapıyor. Personel çocuk eyler gibi beni eğlendiriyor.■ 'Kuruluş Osman'da oynadığım 'Melik' tam bir yılan, hain Bizanslı... Bizim senaryomuz çok güçlü. Tarih dizisinde oynamak çok güzel. Set, dekorlar harika.■ Niğde'de asteğmenlik yaptım. İyi bir asteğmendim. Nöbette uyuyan askerlerimin üzerini örtüyordum. Askerlerim yüzünden çok ceza aldım.■ Cansu'yla Covid 19 aşısı için gönüllü olduk, iki doz aşımızı olduk, içimiz çok rahat. Tüm doktor arkadaşlarımıza da sorduk, "Hemen yaptırın" dediler. Bu dönem hayatımda hiç okumadığım kadar tıp makalesi okudum. Cansu da çok titiz, neredeyse evde çamaşır suyu içiyoruz.■ Pandemide Youtube sayfamızı aktifleştirdik. Müzisyen arkadaşlarımızın parçalarını koyduk, rakamlarla çok yaşamamaya çalışıyoruz. Bu arada kimsenin artık yapımcıya da ihtiyacı kalmadı. Kaç kişi CD alıp dinliyor ki?■ Uçağa binmeyi özledim. Evimizin üstünden uçaklar geçiyor, takip ediyorum, program indirdim. Bir gün uçarken kuş sürüsü uçağa daldı, sonra indiğimde "Ön camı görmek istiyorum" dedim, cam çatlaktı.■ Oyunculuk hayallerim için ABD'ye gittim. Edinburgh Tiyatro Festivali'nde sahneye çıktım, Stella Adler Academy'de okudum. Hâlâ bir ayağım orada.■ 'Akıncı'da canlandırdığım 'Beyza' ailesine çok düşkün. Ben de öyleyim. Ayrıca, ben de onun gibi aşkı sorguluyorum, şıpsevdi değilim. Sevmek kolay değil.■ Kazakistan'da Rusça İşletme okudum. Bir kuyumculuk firmasının Rusya sorumlusu oldum ama sonra işler bozuldu. İstanbul'da oyunculuk okulları araştırmaya başladım, bir okula birinci girince kendime güvenim geldi.■ 'Akıncı'da fiziki anlamda zorlanmadım çünkü boks yapıyorum ama şive için eğitim aldım.