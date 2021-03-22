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Giriş Tarihi: 22.3.2021 09:11 Son Güncelleme: 22.3.2021 09:11

ile eşi Tatlıtuğ vakaları artınca Bodruma döndü!

Kıvanç Tatlıtuğ ile eşi Başak Dizer Tatlıtuğ koronavirüs vakaları artınca apar topar Bodruma döndü!

Oyuncu , geçtiğimiz günlerde eşi ile görüntülenmişti. Kıvanç Tatlıtuğ, aylar önce Covid-19 geçirdiğini söylemişti. Geçtiğimiz aylarda yüksek ateş ve öksürük şikayeti ile gittiği hastanede yapılan test sonucu negatif çıkmasına rağmen kendisine zatürre teşhisi konulan Kıvanç Tatlıtuğ, "Sonra yapılan testlerde o zamanki rahatsızlığımın Covid-19 olduğu anlaşılmıştı. Ünlü oyuncu geçirdiğini söylemişti. Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi vakalar artınca ’a döndü.

Geçtiğimiz aylarda korona geçirdiğini söyleyen Kıvanç Tatlıtuğ, İstanbul'da vakaların artmasıyla eşi Başak Dizer Tatlıtuğ ile birlikte Bodrum'a döndü.

Tatlıtuğ çifti, uçağa binmek istemediği için karayolunu tercih etti.

Hürriyet'in haberine göre; Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, pandeminin başından beri kendini izole etse de geçtiğimiz aylarda Covid'e yakalandığını açıklamıştı.

Önce zatürre teşhisi konulan, sonrasında koronavirüse yakalandığını öğrenen Tatlıtuğ, tedavisinin ardından Bodrum'a giderek bütün yazı orada geçirmişti.

Geçtiğimiz ay yeni bir diziye başlayan oyuncu, çekimler için İstanbul'a dönmüş ve sete girmişti.

EVİ KIŞA HAZIRLAMIŞTI

Ancak koronavirüs vakalarının hızla artmasıyla tedirgin olan Kıvanç Tatlıtuğve eşi Başak Dizer Tatlıtuğ, yeniden Bodrum'a dönme kararı aldı.

Kalabalık içine karışmamak için uçağa bile binmeyen çift, Bodrum'a karayoluyla gitti.

Bodrum'u çok seven ikili, geçtiğimiz yaz Yalıkavak'ta bir villa kiralayarak içini baştan aşağı yeniden dekore ettirmiş, kışın da yaşanabilir hale getirmişti.

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Kıvanç Tatlıtuğ ile eşi Başak Dizer Tatlıtuğ koronavirüs vakaları artınca apar topar Bodruma döndü!
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