Kıvanç Tatlıtuğ ile eşi Başak Dizer Tatlıtuğ koronavirüs vakaları artınca apar topar Bodruma döndü!

Geçtiğimiz aylarda korona geçirdiğini söyleyen Kıvanç Tatlıtuğ, İstanbul'da vakaların artmasıyla eşi Başak Dizer Tatlıtuğ ile birlikte Bodrum'a döndü.
Tatlıtuğ çifti, uçağa binmek istemediği için karayolunu tercih etti.
Hürriyet'in haberine göre; Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, pandeminin başından beri kendini izole etse de geçtiğimiz aylarda Covid'e yakalandığını açıklamıştı.
Önce zatürre teşhisi konulan, sonrasında koronavirüse yakalandığını öğrenen Tatlıtuğ, tedavisinin ardından Bodrum'a giderek bütün yazı orada geçirmişti.
Geçtiğimiz ay yeni bir diziye başlayan oyuncu, çekimler için İstanbul'a dönmüş ve sete girmişti.
EVİ KIŞA HAZIRLAMIŞTI
Ancak koronavirüs vakalarının hızla artmasıyla tedirgin olan Kıvanç Tatlıtuğve eşi Başak Dizer Tatlıtuğ, yeniden Bodrum'a dönme kararı aldı.