Tiyatro şubesi açmak için gitti, radyo kurdu

Yazar, yönetmen ve oyuncu Uğur Uludağ, 1990 yılında kurduğu Espri Sanatları Enstitü Kurumu E.S.E.K'in Los Angeles şubesini açmak için Amerika'ya gitmişti. Hem tiyatronun 30'uncu yılına özel yapılacak açılış, hem de Uludağ'ın yeni bir oyunu, pandemi yüzünden sekteye uğradı. Hayallerini erteleyen Uludağ tabii ki yine boş durmadı ve orada Spatiumradio adını verdiği dijital bir radyo platformu kurdu. Genel Yayın Yönetmenliği'ni deneyimli radyocu Levent Erim'in üstlendiği ve aynı zamanda sohbet programı yaptığı radyoda Uludağ, her gece 23.59'da yayın yapıyor. Sohbetini özleyenlere duyurulur, güzel şarkılar çalıyor...