Hakan Baş eşi Bensu Soral’a sosyal medyadan böyle seslendi! Romantik kutlama

İş insanı Hakan Baş ile üç yıl önce nikah masasına oturan oyuncu Bensu Soral, 30 yaşına bastı. Geçtiğimiz aylarda "Çocuk için daha zamanımız olduğunu düşünüyoruz" açıklamasını yapan çiftten Baş, eşinin doğum gününü sosyal medya hesabından yayınladığı kare ile kutladı.
"NİCE GÜZEL YAŞLARA SEVGİLİM"
Soral ile birlikte çekilen bu karesini Instagram'dan yayınlayan Hakan Baş, paylaşımına, "Nice güzel yaşlara sevgilim" notunu düştü.
Baş'ın üç binden fazla beğeni alan gönderisini yorumlara kapatması ise dikkatlerden kaçmadı.
"MUTLU OLMAK KOLAY"
Oyunculuk kariyerine ablası Hande Soral'dan aldığı destekle adım atan Bensu Soral, daha önce ilişkisi ve günlük rutini hakkında merak edilenleri anlatmıştı.
Soral, "Mutlu evlilik için tüyo verir misiniz?" sorusuna, "Karşılıklı saygı, sevgi, ilgi, empati ve hoşgörü şart. İyi bir ikili olursanız, mutlu olmak kolay" yanıtını vermişti.
"ZIMBA GİBİ UYANIR, EŞİMİ BEKLERİM"
Bir gününün nasıl geçtiğini anlatan oyuncu, rutin alışkanlıklarını; "Her sabah 05.00'te kalkarım. Kahvaltı, kahve ritüelim gerçekleştikten sonra sete gitmeyeceksem muhakkak bir saat yürüyüşe çıkarım.