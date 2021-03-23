Hakan Baş eşi Bensu Soral’a sosyal medyadan böyle seslendi! Romantik kutlama

İş insanı Hakan Baş ile üç yıl önce nikah masasına oturan oyuncu Bensu Soral, 30 yaşına bastı. Geçtiğimiz aylarda "Çocuk için daha zamanımız olduğunu düşünüyoruz" açıklamasını yapan çiftten Baş, eşinin doğum gününü sosyal medya hesabından yayınladığı kare ile kutladı.