Maraşlı'da büyük hesaplaşma! Maraşlı Mahur'un intikamını aldı

Bölümde Maraşlı'nın, Mahur'u hastanede ziyaret ettiği ve şiir defterini hediye ettiği duygu yüklü sahne büyük beğeni topladı. Aksiyon dolu hesaplaşma sahneleriyle temposu bir an bile düşmeyen bölümde, Ozan'ı öldürdükten sonra yurtdışına kaçmak isteyen İlhan'ı, ağabeyi Necati'nin kimliğini gizleyerek polise ihbar etmesi Necati'nin gizemli planlarının ipucunu verdi.