‘Osman’ Türkiye’yi dünyaya tanıtacak

ATV dizisi 'Kuruluş Osman'da başrol oynayan Burak Özçivit, yeni bir proje için el sıkıştı. Uluslararası yatırım danışmanlığı firması Trem Global'in yüzü olan Özçivit, Türkiye'yi ve Türkiye'deki yatırım değerlerini dünyaya tanıtacak. Özçivit'in de sosyal medya hesaplarından yaptığı iş birliği duyurusunun ardından, önümüzdeki günlerde çekilecek olan tanıtım filmi de merak uyandırdı.Firma müdürü Muhammet Torun, "Özçivit bizimle aynı değerleri paylaşan en iyi marka elçisi. New York, Toronto, Londra, pazarlarına yayılma hedeflerimizde etkili bir birliktelik olacak" dedi.