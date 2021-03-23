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Giriş Tarihi: 23.3.2021 10:09 Son Güncelleme: 23.3.2021 10:57

milyonları gözden çıkardı! Tüm birikimini bakın ne için harcadı...

Tolga Sarıtaş milyonları gözden çıkardı! Tüm birikimini bakın ne için harcadı...

dizisinde başrol oynayan ve başarılı oyunculuğuyla sık sık gündem olan ünlü oyuncu , kazancını gayrimenkule yatıran ünlüler arasında yer alıyor. Uzun süredir moda tasarımcı ile ilişki yürüten Tolga Sarıtaş, son olarak İzmir’in Kösedere Köyü’ne bağlı Boyabağı Koyu’ndan arsa aldı. Arsaya ev yapmayı planlayan yakışıklı oyuncunun, birikimini bu arsaya yatırdığı iddia edildi. Sarıtaş'ın satın aldığı arsaya milyonlar harcadığı da konuşulanlar arasında...

Arıza dizisinde Ali Rıza karakterini canlandıran yakışıklı oyuncu Tolga Sarıtaş, uzun bir süredir İzmirli moda tasarımcı Zeynep Mayruk ile aşk yaşıyor. Zeynep Mayruk ile birlikteliğini gözlerden uzak sürdüren Tolga Sarıtaş, son hareketiyle dikkatleri üzerine çekti.

Pek çok ünlü gibi kazancını gayrimenkule yatırmayı tercih eden isimlerden biri olan Tolga Sarıtaş, birikimini harcamak için harekete geçti.

ARSA SATIN ALDI

Hürriyet'in haberine göre; Tolga Sarıtaş son olarak İzmir'in Kösedere Köyü'ne bağlı Boyabağı Koyu'ndan arsa aldı.

Satın alma işlemlerini tamamlayan ünlü oyuncu, 3 dönümlük arsaya ev yaptırmayı planlıyor.

Sarıtaş'ın yaklaşık 3 milyon lira ödediği söyleniyor.

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Tolga Sarıtaş milyonları gözden çıkardı! Tüm birikimini bakın ne için harcadı...
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