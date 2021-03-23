Tolga Sarıtaş milyonları gözden çıkardı! Tüm birikimini bakın ne için harcadı...

Arıza dizisinde Ali Rıza karakterini canlandıran yakışıklı oyuncu Tolga Sarıtaş, uzun bir süredir İzmirli moda tasarımcı Zeynep Mayruk ile aşk yaşıyor. Zeynep Mayruk ile birlikteliğini gözlerden uzak sürdüren Tolga Sarıtaş, son hareketiyle dikkatleri üzerine çekti.
Pek çok ünlü gibi kazancını gayrimenkule yatırmayı tercih eden isimlerden biri olan Tolga Sarıtaş, birikimini harcamak için harekete geçti.
ARSA SATIN ALDI
Hürriyet'in haberine göre; Tolga Sarıtaş son olarak İzmir'in Kösedere Köyü'ne bağlı Boyabağı Koyu'ndan arsa aldı.