‘Maraşlı’, Mahur’un intikamını aldı

Burak Deniz ve Alina Boz'un paylaştığı 'Maraşlı'nın önceki akşam yayınlanan duygu ve aksiyon dolu bölümü nefesleri kesti. Ameliyattan çıkan 'Mahur'a gözü yaşlı bir şekilde veda eden 'Maraşlı', hayatını tehlikeye atarak büyük bir çatışmaya girdi. 'Savaş'ın korumasında olan 'Sami'yi öldürmek isteyen 'Maraşlı', 'Savaş'la yine karşı karşıya geldi. Kızı 'Zeliş'in evde olduğu sırada evine gözdağı vermek için saldırı düzenleyen 'Savaş'ın çabaları boşa çıktı. 'Maraşlı' sağ kolu 'Nevzat'la birlikte adeta savaşa gider gibi hazırlandığı büyük çatışmada gözünü kırpmadan Mahur'un intikamını aldı. Bölümde Maraşlı'nın, 'Mahur'u hastanede ziyaret ettiği ve şiir defterini hediye ettiği duygu yüklü sahne de büyük beğeni topladı.