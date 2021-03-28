Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin Pınar'ı Zeynep Elçin'den çok özel açıklamalar...





- Sizi EDHO'da en çok etkileyen ne oldu?

- Yapılan işin kalitesi, senaryonun doğru bir matematikte akması, karakterlerin dönüştüğü noktalar, aksiyonla beraber aile gibi hassas, değerli konuların işlenmesi, tüm bunlar bir araya gelince doğru bir set içinde olduğumu görüyorum.



- Fizyoterapist rolüne nasıl hazırlandınız?

- Fizyoterapist, yaralanma, hastalık, travma ya da yaşlılık gibi nedenlerle eksilme gösteren, fonksiyonel hareketleri geri kazandıran kişidir. Pınar rolüne hazırlanırken bunu düşünmek beni mutlu etti. Defalarca insanları ayağa kaldıran birisi. Fizyoterapistlerin hastaları nasıl tedavi ettiklerini araştırdıktan ve gözlem yaptıktan sonra, Pınar'ın duygularıyla çok fazla ilgilendim. Pınar, Ankara'da doğmuş, büyümüş ve iyi şartlarda yetiştirilmiş, dolayısıyla Türkiye'de fizyoterapist olarak nam salmış, işinde başarısıyla bilinen birisi. Pınar'a çalışırken işine duyduğu sevgiyi ve sürekli gülümsemesini kendime çok yakın buldum.

- Pınar'ın Alpaslan'a "Sizi bu evde yürürken görmeden gitmeyeceğim" lafı dikkat çekti. Pınar dizide dengeleri değiştirecek mi?

- Pınar işini çok iyi yapanlardan, şimdiye kadar ayağa kaldıramadığı kimse yok. Pınar'ın Alpaslan'a "Sizi bu evde yürürken görmeden gitmeyeceğim", diyebilecek güçte olmasının nedeni, yaşama inancını, hastalarına empoze edebilen, ikna kabiliyeti yüksek bir auraya sahip olmasından kaynaklanıyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da denge ve dinamikler her zaman değişiyor, Pınar'ın da mutlaka etkisi olacaktır.