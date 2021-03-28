'Kuruluş Osman’ın Şeyh Edebali’si Seda Yıldız: Kuruluş Osman Türkiye’nin gururu

"HEPSİ BENİM KARDEŞİM GİBİ"

Setteki oyuncu arkadaşlarıyla ilişkisini ise "Sette herkesle çok iyi anlaşıyorum ama tabii benim için özel olan kızım, yani Bala Hatun. Sete geldiğim zaman bana 'babacığım' diye koşuyor. Onun sıcaklığını hissediyorum. Manevi kızım diyebileceğim Emel Dede. Burak Özçivit, Yiğit Uçan, Nurettin Sönmez, Emre Basalak hepsini çok seviyorum. Yaş olarak da içlerinden en büyük olduğum için hepsi benim kardeşim gibi" sözleriyle anlattı

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"KARINCALARA EKMEK ATTIĞIM SAHNE HEM ÇOK KEYİFLİ, HEM ÇOK ZORDU"

En çok keyif aldığı ve zorlandığı sahneden bahseden Yıldız "Karıncalara ekmek attığım bir sahne vardı, tekkenin içerisinde bir odada çekiyorduk. Hava soğuk. Bizim set arkadaşlarımız binbir zahmetle o karıncaları bulmuşlar onlara gözümüz gibi bakıyoruz. Çünkü karıncaları yakın planda çekmemiz lazım, ben ekmek atıyorum ekmek yemeleri lazım. Şömine yanan bir yerdeyiz. Set arkadaşlarım sağ olsunlar karıncaları bıraktılar, karıncalar başladılar sıcağa doğru kaçmaya. Ben elimde tutuyorum onlar kaçıyorlar... En sonunda 4-5 tane kalmıştı, onları da yakaladık, çekimi de bitirdik. O benim için çok eğlenceli bir sahneydi ama çok da zor bir sahneydi. Minnacık hayvancıkları orada tutmak çok zordu" dedi.