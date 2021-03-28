Kuruluş Osman 52. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı
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atv ekranındaki ikinci sezonda da reytinglerin zirvesinden inmeyen, yapımını Bozdağ Film’in gerçekleştirdiği, Kuruluş Osman’ın Çarşamba akşamı 20.00’de ekrana gelecek 52’nci bölümünde hainin kimliği ortaya çıkıyor, Kayı Obası’nda yer yerinden oynuyor! Uzun süredir Kayı Obası’ndaki hainin izini süren Osman Bey, nihayet aradığı kanıta ulaşıyor. 52’nci bölümden yayınlanan ikinci fragmanda; Umur Bey, Malhun Hatun’un ele geçirdiği kanıtı Osman Bey’e teslim ediyor.