Son dakika: Gamze Özçelik’ten 'İstanbul Sözleşmesi yaşatır' ifadesine tokat gibi yanıt!

Sosyal medyada paylaşılan "İstanbul Sözleşmesi yaşatır" etiketiyle açıklamada bulunmaması belli bir kesimin dikkatini çeken Gamze Özçelik bu merakı giderdi.

Twitter hesabından açıklama yapan Özçelik "'İstanbul sözleşmesi yaşatır' bu konuda niye paylaşım yapmıyorsunuz diyenler var Ben Allah'a iman ettim sadece ve sadece o yaşatır ve öldürür ve diriltir." dedi.