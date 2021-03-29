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Giriş Tarihi: 29.3.2021 09:17 Son Güncelleme: 29.3.2021 09:29

: ’ten ' yaşatır' ifadesine tokat gibi yanıt!

CEYDA TAYLAN
Son dakika: Gamze Özçelik’ten 'İstanbul Sözleşmesi yaşatır' ifadesine tokat gibi yanıt!

Kendini yardım ve hayır işlerine adayan eski oyuncu hakkında konuştu. Neden 'İstanbul Sözleşmesi' hakkında açıklamada bulunmadığına yönelik sorular gelen Gamze Özçelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile dikkat çekti. Gamze Özçelik; 'İstanbul Sözleşmesi yaşatır' ifadesine tokat gibi yanıt verdi.

Kendini yardım ve hayır işlerine adayan eski oyuncu Gamze Özçelik İstanbul Sözleşmesi hakkında konuştu. Özçelik; 'İstanbul Sözleşmesi yaşatır' ifadesine tokat gibi yanıt verdi.

Uzun bir süredir adeta dünyayı dolaşarak mazlumlara yardım ulaştırmaya çalışan Gamze Özçelik kendisine 'İstanbul Sözleşmesi' hakkında yorumunun sorulduğunu söyledi.

Sosyal medyada paylaşılan "İstanbul Sözleşmesi yaşatır" etiketiyle açıklamada bulunmaması belli bir kesimin dikkatini çeken Gamze Özçelik bu merakı giderdi.

Twitter hesabından açıklama yapan Özçelik "'İstanbul sözleşmesi yaşatır' bu konuda niye paylaşım yapmıyorsunuz diyenler var Ben Allah'a iman ettim sadece ve sadece o yaşatır ve öldürür ve diriltir." dedi.

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Son dakika: Gamze Özçelik’ten 'İstanbul Sözleşmesi yaşatır' ifadesine tokat gibi yanıt!
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