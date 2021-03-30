Maraşlı‘da gerçekler bir bir ortaya çıkıyor… Zeliş’in annesinin kim olduğunu duyanlar şoke oldu

Planı başarılı olan Maraşlı; Savaş'la, Behram'ın arasını bozdu, aynı zamanda Necati ile ilgili büyük bir ipucu eline geçti.

Maraşlı 12. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video

İstihbaratın Türel ailesindeki haini bulması için görevlendirdiği Maraşlı, yayınlanan bölümde ilk kez Necati'ye çok yaklaştı.