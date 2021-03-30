Maraşlı‘da gerçekler bir bir ortaya çıkıyor… Zeliş’in annesinin kim olduğunu duyanlar şoke oldu

Son bölümde istihbarat tarafından kaçırılan ve altı gün hücrede kalan Maraşlı'nın, Hilal'le yaptığı konuşmada Hilal'in Zeliş'in annesi olduğu ortaya çıktı. İzleyenleri şaşırtan gelişmenin ardından Maraşlı, Mahur'dan Zeliş için uzak durmak zorunda kaldı.
MARAŞLI HAİNİN NECATİ OLDUĞUNU ÖĞRENDİ!
Savaş'ın tehdidiyle uyuşturucu sevkiyatında çalışmak zorunda kalan İlhan ise Maraşlı'yla işbirliği yaptı. Maraşlı, İlhan'ın sevkiyatla ilgili verdiği bilgileri kullanarak Savaş'ın birlikte çalıştığı Behram'la arasını bozmaya karar verdi.
Planı başarılı olan Maraşlı; Savaş'la, Behram'ın arasını bozdu, aynı zamanda Necati ile ilgili büyük bir ipucu eline geçti.
Maraşlı 12. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video
İstihbaratın Türel ailesindeki haini bulması için görevlendirdiği Maraşlı, yayınlanan bölümde ilk kez Necati'ye çok yaklaştı.