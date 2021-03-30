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Giriş Tarihi: 30.3.2021 14:12 Son Güncelleme: 30.3.2021 14:49

‘da gerçekler bir bir ortaya çıkıyor… Zeliş’in annesinin kim olduğunu duyanlar şoke oldu

Maraşlı‘da gerçekler bir bir ortaya çıkıyor… Zeliş’in annesinin kim olduğunu duyanlar şoke oldu

Yapımını ‘’TIMS&B Productions’ın, yapımcılığını ve ’ın üstlendiği, başrollerini ve ’un paylaştığı “”nın dün akşam ekrana gelen bölümü büyük beğeni topladı.

Son bölümde istihbarat tarafından kaçırılan ve altı gün hücrede kalan Maraşlı'nın, Hilal'le yaptığı konuşmada Hilal'in Zeliş'in annesi olduğu ortaya çıktı. İzleyenleri şaşırtan gelişmenin ardından Maraşlı, Mahur'dan Zeliş için uzak durmak zorunda kaldı.

MARAŞLI HAİNİN NECATİ OLDUĞUNU ÖĞRENDİ!
Savaş'ın tehdidiyle uyuşturucu sevkiyatında çalışmak zorunda kalan İlhan ise Maraşlı'yla işbirliği yaptı. Maraşlı, İlhan'ın sevkiyatla ilgili verdiği bilgileri kullanarak Savaş'ın birlikte çalıştığı Behram'la arasını bozmaya karar verdi.

Planı başarılı olan Maraşlı; Savaş'la, Behram'ın arasını bozdu, aynı zamanda Necati ile ilgili büyük bir ipucu eline geçti.

Maraşlı 12. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video

İstihbaratın Türel ailesindeki haini bulması için görevlendirdiği Maraşlı, yayınlanan bölümde ilk kez Necati'ye çok yaklaştı.

Necati'nin matarasına ulaşan Maraşlı, onunla yüzleşemese de hainin Necati olduğuna emin oldu.

Bölümün final sahnesinde ise Maraşlı'nın döndüğünü öğrenen Mahur onu görmek için evine gitti. Mahur'a kapıya açan ise Zeliş'in annesi Hilal oldu.

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Maraşlı‘da gerçekler bir bir ortaya çıkıyor… Zeliş’in annesinin kim olduğunu duyanlar şoke oldu
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