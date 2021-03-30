Haberler Günaydın Haberleri Merve Boluğur hakkında olay yaratan iddia ortaya atıldı! Bedava tatil için…
Giriş Tarihi: 30.3.2021 12:31 Son Güncelleme: 30.3.2021 12:46

hakkında olay yaratan iddia ortaya atıldı! Bedava tatil için…

Merve Boluğur hakkında olay yaratan iddia ortaya atıldı! Bedava tatil için…

Oyunculuktan sonra YouTube kanalı açan , bu kez de şarkıcılığa adım atacağını söyleyerek bombayı patlatmıştı. ile iki yıllık evliliklerini sonlandırdıktan sonra ile sevgili olan oyuncunun ilişkisi kısa sürmüştü. Yeni sevgilisiyle geçtiğimiz günlerde paylaşım yapan 33 yaşındaki Boluğur'un gizemli sevgilisinin Şişli'de bir kafe işleten olduğu ortaya çıktı. Şimdi de ünlü Merve Boluğur hakkında olay yaratan iddia ortaya atıldı. 'nın tatilinin ardından bedava tatil yapmak için otellere mesaj atan Merve Boluğur’un herkesi bıktırdığı iddia edildi.

Serenay Sarıkaya'nın Maldivler tatilinin ardından bedava tatil yapmak için otellere mesaj atan Merve Boluğur, herkesi bıktırdı.

Maldivler'deki otellerle bile bedava tatil için iletişime geçen Boluğur'un, beklediği olumlu yanıtı kimseden bulamayınca hevesi kursağında kaldı.

Eşi Murat Dalkılıç ile yollarını ayırdıktan sonra ne özel hayatında ne de oyunculuk kariyerinde dikiş tutturamayan Merve Boluğur, bomba gibi bir iddia ile magazin gündemine geldi.

ÜNLÜLÜĞÜ İŞE YARAMADI

Serenay Sarıkaya'nın Maldivler'de bedava tatil yapmasının ardından Merve Boluğur, Çanakkale ve Bodrum'daki otellere mesaj atmaya başladı.

Bedava tatil için ünlülüğünü ve sosyal medya platformu Instagram'daki 3 milyon takipçisini kullanan Boluğur, beklediği olumlu yanıtı kimseden bulamadı.

Evinin kirasını da ödeyemediği için ailesinin yanına yerleştiği öğrenilen Merve Boluğur'un bedava yaz tatili planı dönüş yapmayan otelciler sebebiyle kursağında kaldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Merve Boluğur hakkında olay yaratan iddia ortaya atıldı! Bedava tatil için…
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA