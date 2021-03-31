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Giriş Tarihi: 31.3.2021

Bar kavgasında ikinci raunt: Metres davası

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
Bar kavgasında ikinci raunt: Metres davası

Sunucu ve oyuncu , kendisine 'Metres' diyen kadını affetmedi. 4 yıla kadar hapsi istenen genç kadın, 'nde yargılanacak

Sunucu ve oyuncu Aslı Turanlı, Etiler'de bir mekana gitti. Oyuncu arkadaşlarıyla birlikte eğlenirken masaya Ayda B. isimli kadın geldi. İki kadın arasında sözlü atışma başladı. Ayda B., Turanlı'ya 'O.....' ve 'Metres' diyerek hakaret etti. Duruma sinirlenen Turanlı, kadını mekandan attırdı, ardından da şikayetçi oldu. Yapılan soruşturmada Ayda B. suçlamaları kabul etmedi ama Turanlı, kendisine 'Metres' diyen kadını affetmedi. 4 yıla kadar hapsi istenen genç kadın, Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.
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Bar kavgasında ikinci raunt: Metres davası
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