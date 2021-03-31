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Giriş Tarihi: 31.3.2021 14:33 Son Güncelleme: 31.3.2021 14:38

‘Bir Zamanlar Çukurova’nın Sevda Çağlayan’ı ’a sürpriz kutlama!

‘Bir Zamanlar Çukurova’nın Sevda Çağlayan’ı Nazan Kesal’a sürpriz kutlama!

‘Bir Zamanlar Çukurova’nın Sevda Çağlayan’ı usta oyuncu yeni yaşını sette kutladı. Perşembe akşamları ekranlarında yayınlanan, yapımını TIMS&B Productions’ın, yapımcılığını ise ve ’ın gerçekleştirdiği ‘Bir Zamanlar Çukurova’ dizisinin başrol oyuncularından Nazan Kesal için sette sürpriz bir doğum günü kutlaması düzenlendi.

Perşembe akşamları atv ekranlarında yayınlanan, yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova' dizisinin başrol oyuncularından Nazan Kesal için sette sürpriz bir doğum günü kutlaması düzenlendi.

Oyuncu arkadaşları ve dizi ekibi tarafından hazırlanan sürprizle çok duygulanan Kesal, mumları üflerken dilek dilemeyi ihmal etmedi.

Çekimleri uzaktan izleyen dizinin Adanalı hayranlarını kırmayan başarılı oyuncu, onlarla da pasta keserek bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

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‘Bir Zamanlar Çukurova’nın Sevda Çağlayan’ı Nazan Kesal’a sürpriz kutlama!
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