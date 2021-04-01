Demet Özdemir'den Doğduğun Ev Kaderindir'in Mehdi'si İbrahim Çelikkol'a veda: Ne güzel bir adamsın...

Sosyal medya Mehdi Usta'nın vedasını konuşuyor. Yer aldığı diziye senaryo gereği ölerek veda eden İbrahim Çelikkol hayranlarını hüzne boğdu.
Doğduğun Ev Kaderindir'in Mehdi'si İbrahim Çelikkol'a partneri Demet Özdemir de duygusal bir paylaşım ile veda etti.
Doğduğun Ev Kaderindir'in Zeynep'i Demet özdemir sosyal meyda hesabından İbrahim Çelikkol ile karesini paylaşarak ""Bana hep destek oldun. Her zaman seninle oynadığım için mutlulukla bakacağım geçmişimize...Ne güzel bir adamsın İbrahim Çelikkol! İyi ki yollarımız bu hikayede kesişti, iyi ki tanıdım seni... Bana sevgin, bana hoşgörün için her zaman minnettar olacağım sana. Yeni yolun keyifli mutlu olsun bizim hikayemiz burada bitti belki ama hayatımda hep ol ... Güle güle Mehdi Usta" notunu düştü.
İbrahim Çelikkol'da Instagram'ından partneri Demet Özdemir'e ve çalışma arkadaşlarına vedada bulundu.
Çelikkol "Hoşçakal Mehdi Usta.. Hayalleri yarım kalmış herkese ithafen... Ve... Canım partnerim Demet Özdemir, bu bir son değil, yol uzun yeniden karşılaşacağımıza eminim. Tüm oyun arkadaşlarım, hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Ve elbette bugüne kadar bizi destekleyen izleyicimize... Zeynep'in hikayesi tamamlanabilsin diye Mehdi'nin hikayesi burada son buldu. Ben de artık ekran karşısında Zeynep'in yolculuğuna izleyici olarak eşlik edeceğim. Hoşçakalın..." sözleriyle veda etti.