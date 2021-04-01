Ivana Sert ile Sezer Dermenci evleniyor! Aradığı aşkı bulan ünlü modacının nikah tarihi…

Ivana Sert, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Sezer Dermenci'den evlilik teklifi aldı. Ivana'nın oğlu Ateş de bu evliliğe onay verdi.
Posta'nın haberine göre; Ivana Sert geçen yaz Urla'daki bir butik otelin sahibi olan Sezer Dermenci ile aşk yaşamaya başlamıştı. Bu ilişkinin kısa sürede biteceğini düşünenler yanıldı.
Sevgililer önceki akşam bir lokantada 9'uncu aylarını kutladı. Birbirlerini öpmeye koklamaya doyamadılar. Ivana Sert ile konuştum. "Evlilik teklifi aldınız mı?" diye sordum. "Evet aldım. 11 Mart'ta romantik bir şekilde teklifte bulundu, kabul ettim" yanıtını verdi.
Pandemi nedeniyle düğün değil, nikah yapacaklarını, yaz bitiminde mutluluğa imza atacaklarını söyledi.
Ivana Sert sevgilisine dair de şunları dile getirdi: Sezer çok mütevazı. Asla bencil değil. Bana karşı olan sevgisini hep gösteriyor. En önemlisi merhametli, vicdanlı. Pırıl pırıl bir kalbi var. Pozitif enerji veriyor. Üstelik romantik de. Sürprizler ile dolu. Birlikte çok eğleniyoruz.
Gönlüme göre bir erkek buldum sonunda. Her türlü çok tatlı. Benim için doğru adam Sezer'dir. Allah dualarımı duydu ve kabul etti. İstediğim adamı bana yolladı. Şimdiye kadar hiç kavga etmedik. Tek korkum; ilişkimize nazar değmesi.