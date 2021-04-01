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Giriş Tarihi: 1.4.2021 10:27 Son Güncelleme: 1.4.2021 11:11

Ivana Sert ile evleniyor! Aradığı aşkı bulan ünlü modacının nikah tarihi…

Ivana Sert ile Sezer Dermenci evleniyor! Aradığı aşkı bulan ünlü modacının nikah tarihi…

Ünlü modacı Ivana Sert, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi 'den teklifi aldı. Sevgililer önceki akşam bir lokantada 9’uncu aylarını kutladı. Birbirlerini öpmeye koklamaya doyamadılar. “Evlilik teklifi aldınız mı?” diye sorulan Ivana Sert “Evet aldım. 11 Mart’ta romantik bir şekilde teklifte bulundu, kabul ettim” yanıtını verdi. Ivana Sert eski eşi ’ten olan 15 yaşındaki oğlu ’in, Dermenci ile çok iyi anlaştığını söyledi.

Ivana Sert, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Sezer Dermenci'den evlilik teklifi aldı. Ivana'nın oğlu Ateş de bu evliliğe onay verdi.

Posta'nın haberine göre; Ivana Sert geçen yaz Urla'daki bir butik otelin sahibi olan Sezer Dermenci ile aşk yaşamaya başlamıştı. Bu ilişkinin kısa sürede biteceğini düşünenler yanıldı.

Sevgililer önceki akşam bir lokantada 9'uncu aylarını kutladı. Birbirlerini öpmeye koklamaya doyamadılar. Ivana Sert ile konuştum. "Evlilik teklifi aldınız mı?" diye sordum. "Evet aldım. 11 Mart'ta romantik bir şekilde teklifte bulundu, kabul ettim" yanıtını verdi.

Pandemi nedeniyle düğün değil, nikah yapacaklarını, yaz bitiminde mutluluğa imza atacaklarını söyledi.

Ivana Sert sevgilisine dair de şunları dile getirdi: Sezer çok mütevazı. Asla bencil değil. Bana karşı olan sevgisini hep gösteriyor. En önemlisi merhametli, vicdanlı. Pırıl pırıl bir kalbi var. Pozitif enerji veriyor. Üstelik romantik de. Sürprizler ile dolu. Birlikte çok eğleniyoruz.

Gönlüme göre bir erkek buldum sonunda. Her türlü çok tatlı. Benim için doğru adam Sezer'dir. Allah dualarımı duydu ve kabul etti. İstediğim adamı bana yolladı. Şimdiye kadar hiç kavga etmedik. Tek korkum; ilişkimize nazar değmesi.

ATEŞ ONAY VERDİ!

Ivana Sert eski eşi Yurdal Sert'ten olan 15 yaşındaki oğlu Kayon Ateş'in, Sezer Dermenci ile çok iyi anlaştığını söyledi. Ivana Sert 'Bu durum benim olmazsa olmazım. Ateş evlenmemize onay verdi. Mutluluğum daha da arttı'

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Ivana Sert ile Sezer Dermenci evleniyor! Aradığı aşkı bulan ünlü modacının nikah tarihi…
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