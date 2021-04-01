Ivana Sert ile Sezer Dermenci evleniyor! Aradığı aşkı bulan ünlü modacının nikah tarihi…

Ivana Sert sevgilisine dair de şunları dile getirdi: Sezer çok mütevazı. Asla bencil değil. Bana karşı olan sevgisini hep gösteriyor. En önemlisi merhametli, vicdanlı. Pırıl pırıl bir kalbi var. Pozitif enerji veriyor. Üstelik romantik de. Sürprizler ile dolu. Birlikte çok eğleniyoruz.